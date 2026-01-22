¡ÖÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÄSixTONES¤¬À¸ÊüÁ÷¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡È°ÕÃÏ°¡É´ë²è¤¬Âç±ê¾å
22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØSixTONES¡Ù¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÁáÄ«¤«¤éÌ±Êü³Æ¶É¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¡¢µþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë郄ÃÏÍ¥¸ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ê28¡Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤é¤¬21ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀëÅÁ¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁáÄ«¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ØTHE¡¡TIME¡¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØZIP¡ª¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤È¶É¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡ØDayDay¡Ù¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤Ç¡¢¡È»ö·ï¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ë²è¤Ç¤Ï6Ì¾¤¬¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤¬¤ï¤«¤ë¡É¤È¤¤¤¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈÃÂÀ¸Æü¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é°Û¤Ê¤ëÈ¢¤Î¿§¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²«¿§¤ÈÀÄ¤ÎÈ¢¤ÏÃ¯¤«¤é¤Î¤â¤Î¡©¡É¤È¤¤¤¦ÀßÌä¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤ä¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²óÅú¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú¤¨¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¡Ö²«¿§¤ÎÈ¢¤Ï¡ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¡¢µÕ¤ËÀÄ¤Ï¡ÈÁêÀ¤¬°¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î²óÅú¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡È¸å½Ð¤·¡É¤Î¹½À®¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ï2Ìä¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎÀßÌä¤Ï¡ÈÉÝ¤¤¤ÈÉ¾È½¤Î¤ª²½¤±²°Éß¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢ÀèÆ¬¤ÈºÇ¸åÈø¤ÏÃ¯¡©¡É¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¡ÈÀèÆ¬¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ºÇ¸åÈø¤ÏÁ´¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥µ¥²¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸åÈø¤ËÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÈá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤³¤Î6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È´ë²è¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤ËSixTONES¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÁªÂò»è6¿Í¤·¤«¤Ê¤¤ÌäÂê¤ÇÃ¯¤«¤¬½ý¤Ä¤¯Åú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼þÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ë¤ä¤ë¡©¡©6¿Í¤Î´éÈá¤·¤½¤¦¤Ç¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¿®Íê¤Ç¤¤ë¤È¤«¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¼þÇ¯¤ÎÆü¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë²è¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤è¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤ÊÉ½¾ð°Å¤¤¤·¡Ä¡Õ
¡Ô¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Þ¤¸µ¤Ê¬°¤¤¡£¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤âºÇ°¤À¤·Ã¯¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¤ä¤Ð¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â±é¼Ô¤â¤ä¤Ð¤¤¡£¡Õ
¡Ô¿´Íý¥Æ¥¹¥ÈÉÔÌû²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Õ
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡£
¡ÖX¤ÎÀ¼¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤Æü¤Ë¡¢¤·¤«¤âÀ¸ÊüÁ÷¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡È°ÕÃÏ°¡É¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×