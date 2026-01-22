¿ÇÎÅÊó½·1.8²¯±ßº¾¼è¤«¡Ä¸µ°å»Õ¤òÂáÊá¡¡¡ÈÊÄ±¡¡ÉÉÂ±¡¤Î»ö¶È·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¶¨µÄ¤â·Ñ¾µ¤»¤º¡¡¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¡×ÍÆµ¿ÈÝÇ§
Ìó2²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¸µ°å»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ°å»Õ¤ÎµÈ²¬ÍªÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤Ï2024Ç¯¡¢ÊÄ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¡¦½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤ò¿ÇÎÅ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤¤¿ÇÎÅÊó½·¤òÀÁµá¤·¡¢¸½¶âÌó1²¯8900Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ²¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢½¬»ÖÌî»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Î»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ö¶È·Ñ¾µ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢µÈ²¬ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£