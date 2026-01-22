オリックス・吉田輝星投手が22日、今年初めて大阪・舞洲の球団施設で自主トレを行った。

毎年恒例の鹿児島・鹿屋体育大学での自主トレでは、1クールに1度ブルペン入り。昨年3月に受けた右肘の側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から再起を目指す右腕は、「140キロ前後で30球から50球ぐらい投げても、次の日もキャッチボールできる状態だった。遠投しても、前より張り感は少なくなってきている」と順調さをうかがわせた。

順調にいけば、2月のキャンプ中に実戦復帰を予定。「一貫して継続するのが苦手なので、継続力を鍛えようかなと。リハビリの指標にもなるし」と、手術後伸ばし続けた髪の毛もバッサリ切り落とし、短髪で大阪に戻ってきた。

「リハビリの指標にもなりますし。鼻の下まで伸びていたんで、復帰が近いなと。いよいよ（リハビリ）終盤なんで、気合い入れて」。

昨年にトミー・ジョン手術を受けたオリックスの投手では唯一支配下契約を継続。「ペースだけで考えると、開幕からいけるペースではある。後半からだと別に育成でよかったとなるので、それは自分も悔しいので」と、開幕1軍入りを思い描いた。