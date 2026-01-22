Photo: ギズモード・ジャパン

守るだけではなく、機能強化アイテムとしてのケースへ。

2026年のテック界隈はラスベガスで開催された「CES2026」とともに幕を開けましたが、その広大な会場でもひときわ目立っていたのが、スマホ周辺アイテムを幅広く取り扱うTORRASのブース。

Photo: ギズモード・ジャパン

主力製品であるスマホ保護ケースの紹介には特に力が入っていて、豊富なカラーバリエーションや優れた保護性能をアピール。そしてケース装着によってスマホの機能性をアップさせる使い方の提案があり、実機を手に取って体験できる展示になっていました。

TORRASが提唱する「Phone Case 3.0」とは

CES2026のTORRASブースを語るにあたって、まず説明しておきたいのが「Phone Case 3.0」というキーワードです。

Photo: ギズモード・ジャパン

TORRASでは現在の自社のスマホ保護ケースは第3世代にあたると考えています。

第1世代（1.0）は落下時の衝撃からスマホを守る機能が主眼に置かれたケース。この世代で培われた耐衝撃性は、現在でも欠かせない基本機能となりました。そこから一歩進んで、薄さと軽さ、個性を際立たせるデザインが重視されるようになったのが第2世代（2.0）。

そして第3世代である「Phone Case 3.0」となり、単なるケースとしての製品開発にとどまらず、多様化するスマホ利用シーンに応えるシリーズ展開を進めているとのこと。

TORRASによれば「すべての人に、即座に『創造』する自由と、いつでもどこでも効率的に記録できる体験を届けるため」の製品開発を行なっているということで、スマホカメラでの撮影時や動画視聴などのシーンに役立つ、プラスアルファの機能性を持たせたケースがラインアップされています。

Photo: ギズモード・ジャパン

たとえば、TORRASのスマホケースでは多くのモデルに採用されている、軽量かつ柔軟な金属製リング兼スタンドの「Ostand（オースタンド）」は、まさにケースを装着することでスマホの機能性をアップさせてくれる仕組みの好例。

スマホを手持ちする際に便利なスマホリングでありながら、縦置きと横置きのどちらにも対応するスマホスタンドにもなり、スマホ単体では角度調整がしにくいカメラでの撮影や動画視聴をアシストしてくれます。

Photo: ギズモード・ジャパン

CESのブースでは、Ostandのリングを使って固定したスマホで自撮りができるコーナーもあり、「Phone Case 3.0」のコンセプトを体験することができました。

保護性能とデザイン性もさらに進化

こう書くと、「保護性能や個性の表現はすでに過去のものなの？」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。むしろ、これらの要素も含めてさらなるアップデートを遂げているのが、「Phone Case 3.0」世代のTORRASの凄みなのです。

Photo: ギズモード・ジャパン

スマホを守るケースとしての基本機能とも言える保護性能は、第1世代から長年の進化を経て、スマホの周囲に衝撃吸収のためのエア・クッションを備えた「AIR PRO-TECH™」搭載モデルが登場するまでに進化しました。

Photo: ギズモード・ジャパン

落下時にぶつけやすいケースの角を覆うエア・クッションで保護性能をアップさせているのはもちろん、ハイテクスニーカーを思わせるような近未来的なデザインが、後述する個性の演出にも相乗効果をもたらしています。

そして個性の演出といえば、TORRASのお家芸とも言える豊富なカラーバリエーション展開は無視できないでしょう。

Photo: ギズモード・ジャパン

TORRASのケースは多彩なカラーや素材でバリエーション展開されているのが特徴ですが、これらはただ闇雲にラインアップを増やしているわけではありません。それぞれの色が持つストーリー性やテクスチャーの質感にまでこだわって吟味した上で決定されているとのこと。

Photo: ギズモード・ジャパン

また、デザイン上の試みはカラバリだけにとどまらず、メキシコの若手映像クリエイターGawx（ガウクス）とコラボレーションした「GAWX Day and Night」コレクションを発表するなど、個性的なケースデザインを追求する姿勢はまだまだ継続中です。

機能性を重視する「Phone Case 3.0」を掲げながらも、TORRASの保護性能やデザイン性への探求心はますます高まっているのを感じました。

プラスアルファの機能性はスマホ保護ケース以外にも

スマホの側面や背面を保護するケースだけでなく、画面を傷や衝撃から守る画面保護ガラスフィルムなどのアイテムにも、「Phone Case 3.0」的なプラスアルファの機能性アップを感じさせるアプローチが。

Photo: ギズモード・ジャパン

TORRASの画面保護フィルムといえば、高硬度ガラスフィルムの「OrigArmor（オリグアーマー）」シリーズ。

実はこのシリーズも、ただスマホを保護するだけではなく反射防止技術によってクリアな視認性が得られる工夫が盛り込まれています。このあたりにも、「装着することでより便利になる」という製品コンセプトが感じられました。

Photo: ギズモード・ジャパン

スマホ周辺アイテムだけでなく、モバイルバッテリーのような充電製品やネッククーラー、ハンディファンまで幅広いラインアップを誇るTORRAS。基本性能を高めるだけでなく、「他よりもちょっとだけ便利になる」というプラスアルファの付加価値こそが、ブランド全体を貫く大きな特徴と言えそうです。

現在、TORRASではエアバッグ設計とゼンマイ式スタンドを備えたスマホ保護ケース「Ostand Q3 Air」にちなんだキャンペーン「Glow Day」を開催中。各ストアにてQ3 Airを含む全商品が15% OFFとなるセールが実施されています。

TORRAS 「Glow Day」キャンペーン 詳細はこちら

