ゆうちゃみ、ふんわり美バストあらわなランジェリー姿に反響続々「たまらん」「これは凄い」「見惚れる」
モデルでタレントのゆうちゃみ（24）が21日、自身のインスタグラムを更新。モデルを務めた『ピーチ・ジョン』新ビジュアルの撮影ショットを披露し、そのランジェリー姿に「見惚れる」「きれい」「これは凄い」などと称賛の声が相次いでいる。
【写真多数】盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース ゆうちゃみが着こなす
投稿では「ピーチ・ジョンのモデルに就任しました めっちゃ嬉しい」とつづり、4枚の写真をアップ。シリーズ累計で支持を集める「盛れるノンワイヤーブラ」の新作をはじめ、春らしい華やかなランジェリーコレクションを着用し、ふんわりバストやボディラインを惜しげもなく披露している。
美ボディまぶしい写真の数々に、コメント欄にはほかにも「たまらん」「女神降臨!!!」「かわいくてスタイル良いとか最高」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真多数】盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース ゆうちゃみが着こなす
投稿では「ピーチ・ジョンのモデルに就任しました めっちゃ嬉しい」とつづり、4枚の写真をアップ。シリーズ累計で支持を集める「盛れるノンワイヤーブラ」の新作をはじめ、春らしい華やかなランジェリーコレクションを着用し、ふんわりバストやボディラインを惜しげもなく披露している。
美ボディまぶしい写真の数々に、コメント欄にはほかにも「たまらん」「女神降臨!!!」「かわいくてスタイル良いとか最高」など、さまざまな反響が寄せられている。