¡ÚÆÃ½¸¡Û¡È¥³¥³¥¤¥Á¡É¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤éÂçÈ´Å§¡ª24ºÐ½÷À¼ÒÄ¹¡¡¥ëー¥Ä¤¬¤¢¤ë½©ÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¡×¤â
Á´¹ñÅª¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤ÎÏÃÂê¡¢Æ£ÅÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¿Í¥¢¥Ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤¬²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢31ºÐ¤Î»ä¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢24ºÐ¤Ç²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡¢¤³¤ÎÊý¡ª
¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥«¥ìー¥Á¥§ー¥óÅ¹ºÇÂç¼ê¡ÖCoCo°íÈÖ²°¡×¤Î¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤ò´Þ¤à°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë½ôÂôè½Çµ¤µ¤ó¡£
¥³¥³¥¤¥Á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤«¤éÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½ôÂô¼ÒÄ¹¤¬Àè½µ¡¢Å¹ÊÞ»ë»¡¤Î°ì´Ä¤Ç½©ÅÄ»ÔÆâ¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ìー¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤ë½ôÂô¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¼«¿È¤Î¥ëー¥Ä¤Ç¤¢¤ë½©ÅÄ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥³¥³¥¤¥Á¹¥¤¤Ê¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤¢¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥³¥¤¥Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë24ºÐ¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö¸µµ¤¤Ê¾®Ìî¤µ¤ó¡Ä²¿¤«°ì¸À¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¡¾®Ìî¤µ¤ó
¡Ö°ì¸À¡Ä¼ÒÄ¹¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö¾®Ìî¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¥¥ì¥¤¡×
¥³¥³¥¤¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤ÎÀÜµÒÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ø¡£
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê
¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þー¤¹¡×
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö¡Ê¤Þ¤À¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤¡¡©¡×
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ä¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
·Ú¤¤¥Ü¥±¤âÈäÏª¤¹¤ë¡¢Ìû²÷¤Ê²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¡£
¥³¥³¥¤¥Á¹¥¤¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡È¤¢¤ÎÏÃÂê¡É¤Ë¤â¡¢¸½¾ì¤òÍÂ¤«¤ë1¿Í¤È¤·¤Æ¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö¹â¤¯¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡Ä¡»¡»¡»¡×
½©ÅÄ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç¡¢¥³¥³¥¤¥Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢24ºÐ¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÀïÎ¬¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£15ºÐ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¡Ä22ºÐ¤Ç¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ôÂô¤µ¤ó¡¡»Å»öÃæ¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê
¡Ö¹õ¤¤¼Ö¤¬º£¡¢CoCo°íÈÖ²°¡Ê½©ÅÄ¡ËÅìÄÌÅ¹¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¡ª±¦¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¥³¥³¥¤¥Á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¡¢15ºÐ¤Î¤È¤¡£
¤½¤Î4Ç¯¸å¡¢19ºÐ¤ÇÀÜµÒ¤Î¥¹¥¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¼ÒÆâ»ñ³Ê¤ò¡¢Åö»þ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ç¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢22ºÐ¤Ç¡¢¤¤¤Á½¾¶È°÷¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡£
½©ÅÄ»ÔÆâ¤ò´Þ¤à¥³¥³¥¤¥Á¤Î°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¡Ä¡Ä¤¢¤é¤é¡Ä¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ä«Îé
¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£1·î14Æü¿åÍËÆü¡¢½©ÅÄÅìÄÌÅ¹¡¢Ä«Îé¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ªー¥×¥óÁ°¤Ë¡¢Çä¾å¤Î¼ÂÀÓ¤äÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÄ«Îé¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤ËÎ×¤à¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥«¥ìー¥Á¥§ー¥óÅ¹ºÇÂç¼ê¡¢¡ÖCoCo°íÈÖ²°¡×ÄÌ¾Î¡Ö¥³¥³¥¤¥Á¡×¤Î¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î3Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥¯¥ì¥¤¥Ñー¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¢½ôÂôè½Çµ¤µ¤ó24ºÐ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ»ë»¡¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Àè½µ¡¢½©ÅÄ»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤â¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦½ôÂô¤µ¤ó¡£
Æ£ÅÄ¥¢¥Ê
¡Ö¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¿§¡¹¤Ê½¾¶È°÷¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¡©¡×
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö°ì½ï¤Ë¤Þ¤ÀÀ©ÉþÃå¤Æ¸½¾ì¤Ë¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÊÌ¤Ë¤³¤¦¡ÄÊÑ¤Ë¡È¼ÒÄ¹¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´À¤«¤¯¤È¤«¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¹¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¶á¤¯¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¡£¡È¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤È¼«Ê¬¤â´¶¤¸¤Æ¡¢¤¸¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤«¡×
¢£¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡¡¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©
Å¹ÊÞ¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥ìー¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤½ôÂô¼ÒÄ¹¡£
Áá¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä
»ä¡¢Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£
°ìÊý¡¢»ä¤ÎÎÙ¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤Ï³Ú¤·¤¯¥«¥ìー¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤ò¡¢¼Â¤ËºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö①¤ª»®¤Î²¹ÅÙ¤Ï40ÅÙ°Ê¾å②¥ëー¤È¤´ÈÓ¤Î¶³¦Àþ¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤«¤É¤¦¤«¡×
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥«¥ìー¤Ë½½Ê¬¤ËÅòµ¤¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡È½ôÂô¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥«¥ìー¤Ï¡¢¹ç³ÊÅÀ¤ÎÅòµ¤¡ª
¥«¥ìー¤Ë¶ñºà¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¾¶È°÷¤È»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡È¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¡É¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡Ö¤ªÃÍÃÊ·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡Ê¥³¥³¥¤¥Á¡ËËÜÉô¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÃÍÃÊ¹â¤¯¤Æ¤â¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥µー¥Ó¥¹¡£¹â¤¯¤Æ¤â¡È¤³¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤éÍè¤¿¡É¤È¤«¡È¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤«Íî¤ÁÃå¤¯¤Ê¡¢¤À¤«¤éÍè¤¿¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤ò°ì½ï¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¤æ¤«¤ê¤¢¤ë½©ÅÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡¥³¥³¥¤¥Á¤«¤é¸µµ¤¤ò¡ª
°ÊÁ°¤Ï¸©Æâ¤Î²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¡¢µîÇ¯¡¢¾ù¤ê¼õ¤±¤¿½ôÂô¼ÒÄ¹¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï½©ÅÄ½Ð¿È¡£
¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ë½©ÅÄ¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
½ôÂô¼ÒÄ¹
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¬½©ÅÄ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç°é¤Á¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤³¤Ë¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä½©ÅÄ¤Ë¤´±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª»Å»ö¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥³¥³¥¤¥Á¤«¤é¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£³¹¤ò¡¢½©ÅÄ¤ò¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢³èµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¥Á¥§ー¥óÅ¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
½ôÂô¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Á°¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é·Ð±Ä¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò³Ø¤Ó»Å»ö¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤âÁ°¤Î¼ÒÄ¹¤Ï·Ð±Ä¤«¤é´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢½ôÂô¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡ÈÆÈ¤êÎ©¤Á¡É¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Éð´ï¤Ë¤â¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ôÂô¤µ¤ó¤¬¡¢½©ÅÄ¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£