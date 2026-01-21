「これからもSASUKEに挑ませていただきたい思いはあるので、今回は申し訳ございません」

【画像】身長差28cm！ Snow Manラウールと38歳女優の“密着ショット”

昨年12月放送の『SASUKE2025』（TBS）。コンディション不良で出場を辞退せざるを得なかったSnow Manの岩本照(ひかる)（32）は、悔しさを滲ませながらそう語った。



登山などアウトドア好きでも知られる岩本 ©時事通信社

◆◆◆

SASUKEのおかげで「事務所に居続けたい」と思えた

2028年のロサンゼルス五輪で近代五種の新種目として採用され、注目度の高まる『SASUKE』。

「岩本は2017年の初挑戦以来、10回出場する常連選手。ファーストステージを2回クリアし、24年には初の世界大会となるSASUKEワールドカップのメンバーにも選ばれた実力者です」（スポーツ紙記者）

ミュージカル『ピーターパン』などに出演した子役出身で、13歳でジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）に入所した岩本。

「ダンスやボイスパーカッションが得意で、Snow Man結成前のグループではセンターにも抜擢された。ただ、デビューの機会になかなか恵まれず、一度は事務所を辞めて韓国で再スタートすることも考えていた。当時は東方神起やBIGBANGに憧れ、よく髪型やファッションを真似していましたね」（元事務所関係者）

転機となったのが、前々から出たいと願っていた『SASUKE』からのオファーだった。

「憧れの舞台に立てたことで事務所に居続けようと思えたそうです。以降、ライフワークとしてトレーニングを重ね、細身だった体を改造。今回の挑戦前も、仕事の合間を縫って『兄貴』と慕う常連選手らと練習に励んでいた」（同前）

チョコプラ長田の大ケガで緊張感が走り…

昨年10月末の『SASUKE』収録日は生憎の雨で、悪天候と難関の新エリアに苦戦する挑戦者が続出。

「チョコレートプラネットの長田庄平が全治3カ月の怪我を負い、現場には緊張感が走っていた」（前出・記者）

“コンディション不良で棄権”の真相

Snow Manといえば、人気メンバーの目黒蓮（28）が、米国ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン2撮影のため、今年1月までのドームツアー終了後、一時的にグループ活動を休止すると発表したばかり。

「岩本は出番ギリギリまで関係者やスタッフと話し合っていたようですが、グループにとって大事な時期ということもあり、『リーダーとして無理はできない』と断念したそうです」（同前）

今年7月には“忍者ドラマ”での主演も

番組のインタビューで悔し涙を浮かべた岩本だが、彼の前には次の“エリア”が待ち受けている。

「7月期のテレビ朝日の金曜ナイトドラマで岩本さんの主演が内定しています」

と、語るのはドラマ関係者だ。

「真田幸村に仕えた真田十勇士がテーマの作品で、岩本さんは猿飛佐助を演じる予定です」（同前）

“世界に届ける忍者ドラマ”がコンセプト。テレ朝のドン・早河洋会長の肝いり企画で、他にも豪華キャストが検討されているという。

「岩本さんは24年のテレ朝の初主演ドラマ『恋する警護24時』で、土曜夜の『オシドラ枠』過去最高の配信再生数を記録し、昨年にシーズン2も放送。こうした実績やSASUKEでのアクロバティックな動きが評価され、キャスティングされたそうです」（同前）

『恋する〜』でもアクションを披露してきた岩本だが、

「猿飛佐助は、超人的な跳躍力と身体能力を誇る忍者という設定。今回はより本格的なアクションが期待できるかもしれません」（同前）

テレ朝にこの件を尋ねたが、「今後の編成についてはお答えしておりません」。

ドラマの舞台で“サスケ”リベンジなるか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）