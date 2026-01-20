東野幸治「腹立って」X（Twitter）始めた理由は“なりすまし対抗措置”だった

タレントの東野幸治（58歳）が、1月20日に放送されたバラエティ番組「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（日本テレビ系）に出演。X（Twitter）を始めたのは“なりすまし始まり”だったと明かした。



番組でフィッシング詐欺やSNSのなりすましによる偽アカウント問題を取り上げる中で、かつて偽アカウントが存在していた東野は「オレはそもそもTwitter時代、初期の頃に、オレのなりすましで誰か始めて。オレが言いそうなこと、『なんや、これがTwitter言うんか。なんかおもんなさそうやな』って。みんなフォローしてたから、腹立って自分で始めた」と、X（Twitter）を始めた理由について語る。



そして「詐欺とかじゃなくて、なりすまし対抗措置として自分で始めた」と、“なりすまし始まり”だったと話し、スタジオから驚きの声が上がった。