Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬¡¢½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¼«Âð¤Ç¤Î¡È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¡É¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È»×¤ï¤º¤Ä¤Ã¤³¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ä¿åÃå»Ñ
¡¡¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯Á°¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¤É¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿À¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¡£¿¹¹áÀ¡¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÌ©Ãå¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ±´ë²è¤Ï¤ª¤è¤½60Ëü²óºÆÀ¸¡¢YouTube¤Ç¤Ï300Ëü²óºÆÀ¸±Û¤¨¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÀ¾ß·¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¿åÃå¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎµÇ°¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÀ¾ß·¥¢¥Ê¤ÎÌ©Ãå´ë²è¡ÖÀéÄ»¤µ¤ó¡¢»þ¤ÏÍè¤Þ¤·¤¿¡¡º£ÅÙ¤³¤½¸«¤Æ¤é¤ì¤ë¡¡À¾ß·Í³²Æ¤ÎµÕ½±Part2¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾ß·¥¢¥Ê¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò½é¸ø³«¡£»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÒÂ¤ò¾å¤²¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢ÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤ÈÂç¸ç¤Ï¡ÖÅÅ¿®Ãì¸¤¾®ÊØ¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¸Ô´ØÀáÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÇú¾Ð¡£Æ£ÅÄ¤â¡Ö¤³¤ì¡¢¤É¤³¤Ë¤â¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¸Ô´ØÀáÄË¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡Ö²È¥È¥ì¤á¤Ã¤Á¤ã´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¤Î¥ª¥â¥í¥¤¤Ê¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ºÆÀ¸¥·¡¼¥ó¤âÆþ¤ì¤ÆÁ´°÷¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡Öº¸µÓ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¡Ö¹ø¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÀ¾ß·¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£