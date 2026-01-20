1月15日、日曜朝7時から放送されているトーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）が3月で終了することが報じられた。

「『ボクらの時代』だけでなく、日曜朝7時半枠で放送されている『日曜報道 THE PRIME』も終了すると報じられています。4月からは、これらの後番組として、谷原章介さんがMCの情報番組が放送されるそうです」（スポーツ紙記者、以下同）

谷原は、2021年3月から2025年3月まで、月曜から金曜に放送された朝の帯情報番組『めざまし8』でMCを務めていた。

「2025年4月からスタートした後継番組『サン！シャイン』でもMCに抜擢され、この5年間はフジテレビの“平日朝の顔”を担ってきました。『サン！シャイン』も今春での終了が報じられており、これからの谷原さんは“日曜朝の顔”にシフトするようですね」

フジテレビに『ボクらの時代』などの終了と、谷原がMCの新情報番組について問い合わせると、

「改編の詳細についてはお答えしておりません」

とのことだった。

「谷原さんは、2021年に『めざまし8』のメインキャスターに就任して以来“自分なりの意見を持つ”という信念を掲げていたそうです。そのため、事前の打ち合わせでは、スタッフに“これだと浅いよね”といった指摘をすることもあったとか。“視聴者にわかりやすく伝えたい”という責任感ゆえのことでしょう」（フジテレビ関係者、以下同）

そんな“自分なりの意見”が空回りすることもあり、しばしば番組中の発言が炎上していた谷原。それでも“日曜朝の顔”に内定したのはなぜか。

カズレーザーもフジ新番組で司会へ

「『サン！シャイン』がフジテレビとの縁をつなぎ止めたようです。谷原さんの朗らかで親しみやすい、まさに“シャイン”な司会ぶりは、視聴者にもおなじみ。そんな中、たった1年で番組が終了してしまうことになり、フジテレビとしても出演者への“お詫び”を用意した形のようです」

実際、谷原以外にも、月曜と金曜のスペシャルキャスターとして出演していたカズレーザーは、4月から火曜夜7時枠で始まる新番組で司会を務めることが報じられている。

これまでは“週5”だった朝の生放送が、春からは“週1”となる谷原。日々の生活スタイルも大きく変わりそうだ。

「まずは、家族との時間が増えるのではないでしょうか。谷原さんは、2021年に『ベスト・ファーザー賞』を受賞しており、その子煩悩ぶりは有名です。まだ小さいお子さんもいますから、忙しい平日の朝を自宅で過ごせるのは、むしろありがたいのでは（笑）。長期スケジュールも入れやすくなるため、俳優としてドラマや映画への出演が増えるかもしれません」（芸能プロ関係者）

司会業も俳優業も家庭も“シャイン”になる!?