Âçµ×ÊÝÍøÄÌ °Å»¦»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö»ÂÕ¡¾õ¡×¤Î¸Þ¤Ä¤Îºá¾õ¡¢¼Â¤Ï100%¸í²ò¤È´Ö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿
»ÂÕ¡¾õ¤Î¡Ö¸Þ¤Ä¤Îºá¡×
°ìÈ¬¼·È¬Ç¯¡¢Åìµþ¡¦µªÈø°æºä¤Çµ¯¤¤¿°ì¤Ä¤Î°Å»¦»ö·ï¤ÏÆüËÜ¤Î¶áÂå»Ë¤ËÂç¤¤Ê½ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¤Î»ÎÂ²¤Ç¤¢¤ëÅçÅÄ°ìÏº¤é¤Ë½±¤ï¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æ¥í¤Ç¤¹¡£
ÈÈ¿Í¤¿¤Á¤Ï»ÂÕ¡¾õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ò»Ä¤·¡¢¤Ê¤¼Âçµ×ÊÝ¤ò»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÀâÌÀ¡£¤½¤ÎÊ¸½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸Þ¤Ä¤Îºá¤Ç¤·¤¿¡£
¡¸øµÄ¤òÊÄ¤¶¤·Ì±¸¢¤òÍÞ°µ¤·¤¿
¢Ë¡Îá¤òÍðÈ¯¤·¾ð¼ÂÀ¯¼£¤ò¹Ô¤Ã¤¿
£ÉÔÍ×¤ÊÅÚÌÚ»ö¶È¤Ç¹ñÈñ¤òÏ²Èñ¤·¤¿
¤ÃéÀá¤Î»Î¤òÇÓÀÍ¤·ÆâÍð¤òÍ¶È¯¤·¤¿
¥³°¸ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¹ñ¸¢¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤¿
¤³¤ì¤é¤Îºá¾õ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ÎÂ²¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÅª³°¤ì¤Ç¡¢¤Û¤Ü100¡ó´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢»ÂÕ¡¾õ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¡×¤ß¤ë¤È¡¢È¿ÂÐ¤ËÂçµ×ÊÝÍøÄÌ¤Î¶ÈÀÓ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î»ÂÕ¡¾õ¤ÎÆâÍÆ¤ò¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¤Æ¡×¤ß¤ë·Á¤Ç¡¢Èà¤ÎÀ¸Á°¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÀ¯¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿²þ³×¼Ô
¤Þ¤º¡¢Âçµ×ÊÝ¤¬¡Ö»äÍø»äÍß¤ÎÀ¯¼£²È¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤·¤ÆÁ´¤¯¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Âçµ×ÊÝ¤ÏÀ¯¼£¤ò»äÊª²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í»äºâ¤òÅê¤²ÂÇ¤Ã¤Æ¹ñÀ¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°ä¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¼¡¤Ë¡ÖÅÚÌÚ¤ò¶½¤·¹ñºâ¤òÅÌÈñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¡¢¼ÂÂÖ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¶áÂå¹ñ²È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆâ¼£À°Íý¤È¿£»º¶½¶È¤Ç¤·¤¿¡£
²¤ÊÆÎó¶¯¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ä¹©¾ì¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Î´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤à¤·¤í¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢º£¤Ç¤³¤½Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÅ¿®Àþ¤Î·úÀß¤ä¹©¾ì¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¤â¡¢Âçµ×ÊÝ¤Î»þÂå¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÅö½é¤ÏÉÔÍ×¤ÊÅÚÌÚ»ö¶È¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¶áÂå²½¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤Î»þÂå¤«¤é¸«¤ì¤ÐÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Âçµ×ÊÝ¤¬¡ÖÃéÀá¤Î»Î¤òÇÓÀÍ¤·¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÎÂ²¤ÎÆÃ¸¢¤òÇÑ»ß¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
Åá¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÇÑÅáÎá¤ä¡¢»ÎÂ²¤ÎÊðÏ½¤òÀ°Íý¤¹¤ëÃáÏ½½èÊ¬¤Ê¤É¤Ï¡¢Éõ·úÀ©ÅÙ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬Í×¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î²þ³×¤Ï¸Å¤¤ÂÎÀ©¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÎÂ²¤¿¤Á¤ÎÈ¿È¯¤òÇã¤¤¡¢¡ÖÃéÀá¤Î»Î¤òÁÂ¤«¤Ë¤·¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¾¶¿¤Î»à¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á
Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤Ï³Î¤«¤Ë¶¯°ú¤Ê¼êË¡¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀìÀ©¹ñ²È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹·¿¤ÎÎ©·û·¯¼çÀ¯¤È»º¶È¹ñ²È¤òÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢Åç¹ñ¤Ê¤¬¤é¤â¹©¶ÈÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÂç¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤Þ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ï°ìÈ¬Ï»È¬Ç¯¤«¤é»°¡»Ç¯´Ö¤Î¹ñ²È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁÏ¶È´ü¡×¡ÖÆâ¼£À°Íý¡¦¿£»º¶½¶È´ü¡×¡Ö¼éÀ®´ü¡×¤Î»°ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¶áÂå¹ñ²È¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µÞ¤¤¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¹ñ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·×²è¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âçµ×ÊÝ¤ÎÉ¾²Á¤¬·èÄêÅª¤Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾¶¿Î´À¹¤Î»à¤Ç¤¹¡£
¾åÌî¸ø±à¤ÎÀ¾¶¿Î´À¹Áü
»ÎÂ²¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿À¾¶¿¤¬À¾ÆîÀïÁè¤ÇÇÔ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï°Ý¿·¤ÎÂ±¿Ã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¡¹¤Ï¡¢Éð»Î¤ÎÍýÁÛÁü¤Ç¤¢¤ëÀ¾¶¿¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ëÂçµ×ÊÝ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¸å¼Ô¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢»ÂÕ¡¾õ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸Þ¤Ä¤Îºá¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝÍøÄÌ¤¬¿ä¿Ê¤·¤¿¶áÂå²½À¯ºö¤Î¡ÖÎ¢ÊÖ¤·¡×¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
