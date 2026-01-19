TikTokなどで人気のインフルエンサー、ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」のメンバー、白愛ゆあが19日までにX（旧ツイッター）を更新。「重大な規約違反」によりグループを脱退したことを謝罪した。

同グループの公式Xでは「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な規約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と報告。「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「明日からの活動に関しましては、4人体制で活動をして参ります」とした。

白愛は自身のXでも「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。過去の自分の行動で未熟な部分があり、今回Pretty Chuuから離れる形となりました」と報告。「これまで傍で支えてくださったファンの皆さま、メンバーやゆりにゃさん、スタッフさんに心から感謝の気持ちでいっぱいです。今後はこの結果を真摯に受け止め、しばらく自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいと思います。これまで本当にありがとうございました」とつづった。