ラ・リーガ 25/26の第20節 レアル・ソシエダードとバルセロナの試合が、1月19日05:00にレアレ・アレーナにて行われた。

レアル・ソシエダードは久保 建英（MF）、ミケル・オヤルサバル（FW）、ゴンサロ・グエデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェルミン・ロペス（MF）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。レアル・ソシエダードのゴンサロ・グエデス（MF）のアシストからミケル・オヤルサバル（FW）がゴールを決めてレアル・ソシエダードが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・ソシエダードがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、レアル・ソシエダードは同時に2人を交代。ベニャト・トゥリエンテス（MF）、ブライス・メンデス（MF）に代わりジョン・ゴロチャテヒ（MF）、アルバロ・オドリオソラ（DF）がピッチに入る。

62分、バルセロナは同時に3人を交代。アレハンドロ・バルデ（DF）、フェラン・トーレス（FW）、ダニ・オルモ（MF）に代わりジョアン・カンセロ（DF）、ロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

68分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。セルヒオ・ゴメス（FW）からアイヘン・ムニョス（DF）に交代した。

69分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。久保 建英（MF）に代わりアンデル・バレネチェア（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

その直後の70分バルセロナが同点に追いつく。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからマーカス・ラッシュフォード（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、71分レアル・ソシエダードが逆転。カルロス・ソレル（MF）のアシストからゴンサロ・グエデス（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

82分、レアル・ソシエダードが選手交代を行う。ホン・アランブル（DF）からドゥイエ・チャレタカー（DF）に交代した。

85分、バルセロナは同時に2人を交代。パウ・クバルシ（DF）、ジュール・クンデ（DF）に代わりジェラール・マルティン（DF）、ルーニー・バルドグジ（MF）がピッチに入る。

88分にレアル・ソシエダードのカルロス・ソレル（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。レアル・ソシエダードが2-1で勝利した。

なお、レアル・ソシエダードに所属する久保 建英（MF）は先発し69分までプレーした。

2026-01-19 07:20:22 更新