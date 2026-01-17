“宮沢りえの大ファン”だった伊藤英明、「サンタフェ」発売知りショックで崩れ落ちた
俳優の伊藤英明（50歳）が、1月17日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。青春時代、大ファンだった女優・宮沢りえ（52歳）がヌード写真集を出すと知ったとき「崩れ落ちて…あまりにもショックで」と語った。
伊藤は今回、同番組にゲスト出演。ダウンタウン・浜田雅功と青春時代について話していく中で、伊藤は「宮沢りえさんが好きで。ずっと宮沢りえさんを追っかけて。ずっと（部屋の）天井にポスターを3枚貼ってて。毎日語り掛ける、というような青春時代を過ごしてた」と語る。
ところが「宮沢りえさんが、（ヌード写真集の）『Santa Fe（サンタフェ）』（1991年）出されたときに、僕、自転車通学だったんですけど、友だちが…当時、新聞の一面に（写真集の記事が出ていて）、『宮沢りえ、脱いだぞー！』って後ろから走ってきたんですよ。それ見た瞬間、崩れ落ちて…。そのまま僕、家に帰りました。あまりにもショックで」と青春時代の思い出を語った。
ちなみに、伊藤は「その帰りに、本屋さん寄って予約はしたんですけども」と話し、浜田は「したんかい！そらするやろな」とツッコんだ。
