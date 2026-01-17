【7位〜12位】1月18日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。
恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。
金運
貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。
ラッキーアイテム：ユニセックスの小物
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】牡羊座
総合運：★★★☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質が良くて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとgood。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】魚座
総合運：★★☆☆☆
少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。
恋愛運
趣味や遊びのグループの中の誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。
金運
親しい友達や家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。
ラッキーアイテム：指輪
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
気分がコロコロと変わりそうな運気。意気揚々と誰かと約束しても、その時間になったらモチベーションが下がっている…なんてことになるかも。ひとりの時間を長くとって、気が向いたことを存分にするといいでしょう。
恋愛運
恋の魅力を育てることができる1日です。ポイントは、ひとりで過ごすこと。これまでの恋愛や人間関係を振り返ると、何をすればもっと幸せな恋ができるのか気づけるでしょう。過去に人から言われたことは、気にしなくていいのだと思って。
金運
偶然入ったお店で、探していたものがたまたまセールになっていた、そんなふうにラッキーに吸い寄せられていくような金運の日です。金銭面もそれ以外のことも、今日は直感のままに動いてみるのが、運気を生かす秘訣。
ラッキーアイテム：天然石
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
普段は何とも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、美味しいものを食べたり、友達とおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段は何とも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友達に聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】乙女座
総合運：★☆☆☆☆
人の気持ちを汲み取るよりも、自分の気持ちを分かってほしいという思いが強くなりそうな運気。誰かに話す前に、心に浮かんだ感情を書き出してみて。「まずは自分自身に聞いてもらう」という時間を作ると、周りを思いやる余裕も出てきます。
恋愛運
いろいろなタイプの人から注目されそうな恋愛運！同僚や友達だった人が、熱い視線を注いでくることもあるでしょう。笑顔も驚く表情も、やや大げさにすると魅力も運気もUP！出会いの場では、小まめに鏡を見て身だしなみをチェックして。
金運
｢着ていて気分がいいし、人にも好印象を与える｣と感じる服装をすると、お金に関する有益な情報が入って来そうな運気です！大切なのは、美しい姿勢を保つこと。背筋を伸ばして、軽く肩を開いているといいでしょう。
ラッキーアイテム：ラインストーン
ラッキーカラー：オレンジ