「ハイマッキー」発売50周年でパッケージ一新！公式キャラ「Hi! Mckee」が目印の新デザイン、1月より順次展開
文房具メーカーのゼブラ株式会社は、2026年で発売50周年を迎えるロングセラー油性マーカー「ハイマッキー」と、48周年を迎える「マッキー極細」のパッケージデザインを一新！公式キャラクター「Hi! Mckee(ハイ！マッキー)」を採用した新パッケージが、2026年1月より順次展開されている。
【画像】新パッケージになった「ハイマッキー」「マッキー極細」を見る
■そもそも「Hi! Mckee」って？
「ハイマッキー」は1976年の発売以来、多くの人に愛用され続ける油性マーカーの代名詞的存在だ。そんなロングセラー商品から2024年6月に誕生したのが、公式キャラクター「Hi! Mckee」。「何でもやってみたい！書いてみたい！創ってみたい！」という好奇心旺盛な性格で、「ハイマッキータウン」のムードメーカーならぬ“ムードマーカー”として親しまれている。
さらに注目したいのが、岡崎体育さんが作詞作曲を手がけたオリジナルテーマソングの存在。「太い方で見出し、細い方で記事」といったマッキーあるある全開の歌詞は、一度聴くと頭から離れなくなる中毒性があり、SNSでも話題を集めた。
■新パッケージは「Hi! Mckee」が主役！
今回の新パッケージでは、赤いキャップをかぶった「Hi! Mckee」が右端にちょこんと登場。すでに2026年1月から「ハイマッキー」「マッキー極細」の1本入・3本入・5本入の出荷がスタートしており、カラフルな8色セット・12色セットも4月には店頭に並ぶ予定だ。
50年前に「1本で太字と細字の両方が書ける」という画期的な便利さを追求して誕生した「ハイマッキー」。発売当初こそ苦戦を強いられたものの、全国の文具店でのポスター掲出やテレビCMを経て徐々に認知度を高め、今では累計販売本数10億本を突破するまでに成長。現在は14種類ものシリーズ商品を展開している。
定番ながらも新しい魅力を見せ続けるハイマッキーの世界観。50周年という記念すべきタイミングで生まれ変わった新パッケージを、ぜひ手に取ってみてはいかが。
