矢田亜希子、「めちゃくちゃ大食いの早食い」と“大親友”の共演者にバラされる「焼肉に行ったら1人で4人前」
俳優の矢田亜希子（47）が15日に放送されたフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。驚きの食生活について共演者から明かされた。
【写真】ボリュームにフォロワー驚き！母とのIKEAでの“お茶”風景を公開した矢田亜希子
“大親友”という丸山桂里奈（42）とともに登場した矢田。「カリちゃんのここがヘン」「アコちゃんのここがヘン」というテーマで、お互いに相手の“ヘン”と思っているところについて明かした。
丸山が矢田の“ヘン”と思っている点について明かした内容は「めちゃくちゃ大食いの早食い」。見た目からは全く大食いには見えない矢田だが、「焼肉に行ったら1人で4人前」食べるといい、スタジオからは「えー」と驚きの声が。さらに「食べるのも早い」とも明かされ、実際に焼肉店で焼肉を前にした矢田の写真も公開された。
これに対しMCのハライチ・澤部佑が「運動をいっぱいやってるってことですか？」と質問すると、矢田は「そんなにでもない」と回答。ただ、4年前頃から週に1回はトレーニングをしていると伝え、「もともと多分食べる量が普通よりも多いぐらい」と語った。
しかしまださらに驚きのエピソードが。そば屋を訪れた際に「せいろ」のおかわりをし続けてたら、重ねたせいろで対面で座っていた相手が見えなくなってしまったといい、店主にも「曙さんよりも食べてますよ」と言われたことを告白。スタジオの共演者たちはさらに驚き、「なんで太らないの!?」と感嘆していたが、丸山について矢田は“太る食べ方”をしていると指摘。丸山は苦笑いしながら「私は胃がもたれないの」と“言い訳”していた。
