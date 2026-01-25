1月15日の「ぽかぽか」（フジ系）に女優の矢田亜希子（47）が出演。「お正月も一緒に旅行した」18歳の息子との関係を語った。【画像】「艶のある長い黒髪とクリッとした瞳」16歳でデビューした当時の矢田亜希子を見る「手のかからない子だった息子が、矢田の車の運転やスマホとSNSの使い方を心配してくれているそうです」（放送記者）「コストコ」の大ファンを公言している矢田「オジさんを魅了した」豊川悦司の義妹役でデビュー