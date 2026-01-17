ハイブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」が昨年販売したエビ型バッグが、SNSで再び注目を集めている。あるアパレル店員がエビ型のポシェットを売った体験談をXに綴ったのをきっかけに、アパレル界の爛┘喙要瓩話題に。そんな中、昨年、即完売となった約110万円のルイ・ヴィトンのハンドバッグに脚光が当たった。実際に購入した男性に話を聞くと―。



【写真】110万円のエヴィトンちゃん、全貌はこんな感じ！

FENDIのおにぎりバッグは目黒蓮が着用

注目されているのは、ルイ・ヴィトンの2025年秋冬メンズコレクションで発表された「ロブスター・ウェアラブル ウォレット」。モノグラム・キャンバスとヌメ革を使用し、パッド入りのハサミも本物さながらに表現されている。



生き物や食べ物をモチーフにしたハイブランド商品が販売されることはしばしばあり、FENDIのおにぎりバッグをアイドルグループ「SnowMan」の目黒蓮さんが着用するなど、話題となっていた。一方で、ハイセンスなファッションに「ちょっと良さが分からない」「財力と持つ度胸と合わせるセンスが求められる」などの声も見受けられた。



好きなものを人目を気にして纏えないのは寂しい

では、実際の購入者はどんな思いを抱いているのだろうか。「あんまり、うちのエヴィトンちゃんを舐めないでほしい。物は入らないし目立つし盗撮されるし、おまけにバカにされる」と投稿したのは、24歳男性で、X名・akiさん（＠ak_rng_1）。



「ビジュアルに惹かれて買いました。生産数が少なく、人と被らないのも魅力です。購入前にルイ・ヴィトン展に足を運び、普段見られないアイテムを自分の目で見て、素敵なアイテムは手元に置いておきたいとも思いました」と話す。



購入後にXに写真を投稿すると、バカにしてくるコメントもあった。「自分では可愛いと思っていましたが、いざ批判的な意見を叩きつけられると、高額なこともあり無駄な買い物だったかな…と心が折れそうになりました」と苦笑い。しかし、好きなものを人目を気にして纏えないのは寂しいと思い、使い始めた。「名前はエヴィトンちゃんです」



気になる収容能力は、財布、カードケース、ミンティア、香水、ハンカチ。普段は付属のショルダーストラップを付けてショルダーバッグにして連れ歩いており、「友人と沖縄に行った際に声を掛けられたり、居酒屋で若い子に喋りかけられたりと、バッグを通じた新しい交流もありました。愛でれば愛でるほどエヴィトンちゃんも愛で返してくれます（笑）」と話した。



（まいどなニュース・山脇 未菜美）