プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスは1月12日、球団公式Instagramを更新し、2026年ファンクラブ会員向けユニホームの撮影風景を公開した。投稿では、宗山塁（22）や浅村栄斗（35）、岸孝之（41）らが新ユニホームを着用して登場し、デザイン性の高さと選手のビジュアルが注目を集めている。

動画では、ブラウンを基調としたユニホームに身を包んだ選手たちが、バットを担いだり、カメラを見据えてポーズを決める姿が映し出されている。ゴールドとの組み合わせがシックな印象を与え、ロゴの縁には「伊達の勝ち色」と呼ばれるヴィクトリーネイビーを採用。これまでのユニホームとはひと味違う、洗練された雰囲気が際立っている。

【画像】楽天ゴールデンイーグルス選手の新ユニホーム姿（画像は東北楽天ゴールデンイーグルス公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「宗山くんカッコ良すぎ～ 古謝くんもカッコ良い！ そして岸王子素敵です 楽天は、イケメンが多くて…」「イケメンすぎるやろ…他球団ファンなのにいいね押してしまった」「チョコレートみたいで可愛い」「格好良い 早くファンクラユニ着て、応援したいです！」といった期待と称賛の声が寄せられている。