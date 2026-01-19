PRだけど見ちゃう…ショート動画で人気の医師芸人がネタにしていたスマホとは？

「バキバキのスマホ壊れた人VS本音しか言わない医者」 なぜか気になってしまうPR動画

ニート医師「井たくま」

SNSを見ていると、PR動画を目にしない日はないというほど、世の中はPRであふれかえっています。今回ご紹介するのはショート動画で人気のあるある芸人が “壊れないスマホ” 「REDMI Note 15 Pro 5G」をPRする動画です。いったいどんな内容なのか、見てみましょう。医師免許を持ち、現在もアルバイトとして医師を続けているニート医師「井たくま」さん。医師ならではの視点を切り口としたあるあるネタや、「死んでしまうな」というフレーズを用いた間違った健康情報を論破する動画が人気です。今回公開された動画では、「バキバキのスマホ壊れた人」（以下、バキバキ男）vs「本音しか言わない医者」が激論を展開します。





スマホを落として割ってしまった男の「悲しすぎて死んでしまう」という発言から始まる動画。医師はシャオミの最新機種「REDMI Note 15 Pro 5G」を手にし、「落としても壊れにくいスマホもありますよ」と答えます。バキバキ男は「中国のスマホって安いだけで壊れやすいイメージ」「水がかかったら一発アウトですよね？」などと矢継ぎ早に質問攻めしますが、これに対して医師は「耐久テストを第三者機関で受けてるスマホのシリーズです」「防水・防塵設計で水に落ちても安心です」と応戦。最終的に、「PRは信じられない！」と捨て台詞を吐くバキバキ男に「了解しました。でも落として壊れて絶望する回数を減らしたい人はXiaomiのREDMI Noteシリーズちょっと考えてみてください。お大事に」と告げます。バキバキ男と医師によるすさまじい早口の攻防が小気味よく、PR動画と言い切ってしまうオチもウィットに富んでいます。動画を通して改めて振り返ってみると、バキバキ男のスマホ「あるある」に共感しつつ、医者が紹介しているスマホのことをもっと知りたいと思った人も多いのでは。

本当に壊れない？「REDMI Note 15 Pro 5G」の実力を徹底解説！

REDMI Note 15 Pro 5Gで思いっきりクルミの殻を割っても本体には損傷無し。※この実験はプロモーション目的のため、真似はしないでください。

（※）

（※）防塵等級6：粉塵が内部に侵入しない完全な防塵構造／防水等級6：あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない／防水等級8：水中に沈めた状態でも内部に浸水しないことが確認されたレベル

ここからは「REDMI Note 15 Pro 5G」について深堀りしていきます。ショート動画内での医者の発言は果たして正しいのでしょうか？REDMI Note 15 Pro 5Gは、「永く使える、頑丈スマホ」というコンセプトのもと、落下・圧力・曲げといった日常で起こりがちなダメージを想定し、端末全体の剛性を高めた設計が施されています。特に注目したいのが、動画内で医者が発言していた「第三者機関SGSによる耐久テストをクリアしている」点です。「メーカーの自己申告」ではなく、外部機関の検証を受けている点は、耐久性を語るうえで大きな安心材料といえます。スマートフォン破損で最も多いトラブルのひとつが「画面割れ」です。REDMI Note 15 Pro 5Gでは、フロントガラスにCorning® Gorilla® Glass Victus 2を採用。高い耐衝撃性と耐傷性を備え、ポケットやバッグの中、アスファルトへの落下といった過酷な条件でも、画面をしっかりと保護します。スマホ所持者のほとんどが経験したことのある「落とした瞬間ヒビが…」という不安を減らしてくれるのです。REDMI Note 15 Pro 5Gは、IP66／IP68等級の防水防塵性能に対応。突然の雨やキッチンでの水濡れ、アウトドアシーンなど、日常生活のさまざまな環境で安心して使える仕様です。また、耐水性については第三者認証機関TÜV SÜDによる試験にて、水深2m・24時間の耐水テストをクリアしており、設計段階から水濡れリスクを想定した構造であることが確認されています。さらに、ウェットタッチテクノロジーを搭載しており、濡れた指や水滴が付いた状態でもタッチ操作が可能。水に強いだけでなく、「濡れたら操作できない」というストレスまで考慮されています。

落下・水濡れ・圧力、バッテリー設計まで想定した「長く使う前提」のスマホ

動画内で医者が語っていたポイントを見てきましたが、それぞれにはきちんとした設計や技術的な背景があります。日常で起こりがちな落下、水濡れ、圧迫といったトラブルは、スマホ買い替えの大きな理由になりがちですが、そうした要因を減らすことで、REDMI Note 15 Pro 5Gは結果的に長期間使い続けられるのです。また、スマホの買い替え理由として多く挙げられるのが「バッテリーの劣化」。いくら落下や水没に強くても、バッテリー寿命が伴わなければあまり意味がありません。REDMI Note 15 Pro 5Gは、6300mAhという超大容量バッテリーを搭載。動画視聴、SNS、ナビ利用などを1日フルに使っても、バッテリー残量を気にせず過ごせる安心感があります。さらに、約1600回の充放電を行っても、バッテリー容量の80％を維持できる長寿命設計を採用。毎日充電する生活を続けても、性能低下を感じにくく、結果として買い替えサイクルを延ばすことができます。なお、長い期間スマホを使い続ける上で重要なセキュリティパッチの配信も６年間保証されています。

FeliCaやカメラなど日常利用に不可欠なスペックもしっかり充実

ここまで、REDMI Note 15 Pro 5Gの「壊れにくさ」と「バッテリー長寿命」に注目してきましたが、魅力はそれだけではありません。REDMI Note 15 Pro 5GはFeliCaを搭載。改札やコンビニでの支払いもスムーズで、「海外メーカーだから不便」という心配はありません。高性能チップ「MediaTek Dimensity 7400-Ultra」を採用しているので、SNSのスクロール、動画視聴、地図アプリのナビ、複数アプリの同時利用など、日常的な操作をストレスなくこなせるパフォーマンスを備えています。カメラには、2億画素の広角メインカメラを搭載。日常のスナップから旅行の写真まで、高精細で記録できます。さらに、センサー内ズーム技術により、2倍・4倍ズームでも高い解像感を維持。OIS＋EISのダブル手ぶれ補正にも対応しているので、「あとで見返したときにがっかりしない」写真を残せる点も、長く使うスマホとして重要な要素です。ディスプレイには6.83インチの1.5K有機EL（AMOLED）を採用しているので動画やSNSの表示も滑らか。スマホで動画を見る時間が長くなった今、大画面・高精細ディスプレイは外せないポイントです。

「除雪機が通過」「娘に噛まれて液晶割れた」悲しい破損エピソード

今回、ライブドアニュースではXにて「スマホ破損エピソード」を募集。読者から寄せられたエピソードのなかにはバキバキ男と同様に落として壊してしまった人も。「あるある」と頷けるものから、クスっと笑えるものまで、その一部をご紹介します。「落下して破損させた」というエピソードでは、など、「急いでいるときに落とした」というものが複数寄せられました。転倒した拍子にスマホを破損させたというものも。また、「」「」など水没による破損エピソードも寄せられました。なかには、「」と、破損は残念ながらもお子さんの成長に気づけたというクスっと笑えるエピソードも。液晶画面を割るほどの頑丈な乳歯にも驚きです。

安心して永く使える頑丈スマホ「REDMI Note 15 Pro 5G」を新たな一台に



＜製品情報＞

「REDMI Note 15 Pro 5G」

・発売日：2026年1月15日（木）

・バッテリー：6300mAh

・重量：210ｇ

・サイズ（mm）：163.61×78.09×7.78

・カラー展開：ブラック/グレイシャーブルー/チタングレー

・希望小売価格(税込）：

メモリ+ストレージ(GB) 8+256 \54,980

メモリ+ストレージ(GB) 8+512 \64,980



※Xiaomi Store、Xiaomi公式オンラインストア・Rakuten市場公式ストア、Amazon.co.jp、家電量販店、MVNOにて販売予定



REDMI Note 15 Pro 5G

今回ご紹介したシャオミの「REDMI Note 15 Pro 5G」は「壊れにくい／長寿命バッテリー／日常利用に十分なスペック」の三拍子がそろった、“永く使える頑丈スマホ” といえるでしょう。安心して永く使えるREDMI Note 15 Pro 5G。新年を迎えたタイミングでスマホの買い替えを検討している人に、ぜひおすすめしたいスマホです。