『アイアンマン2』ドーナツ食べるシーンがTシャツとスウェットに ─ 「ランディーズドーナツ」特別アイテムが発売

（MCU）で、アイアンマン／トニー・スターク（ロバート・ダウニー・Jr.）がドーナツを食べるシーンでも有名な米ロサンゼルスの人気ドーナツ店「ランディーズドーナツ」より、劇中シーンをモチーフにしたTシャツとスウェットが発売される。FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」、FREAK’S STORE一部店舗、ZOZOTOWN、ランディーズドーナツ店舗にて、1月23日より販売開始。

「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店。米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板は古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオ、著名人のSNSなどにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られている。2025年より日本上陸を果たした。

Tシャツ3型・スウェット2型のスペシャルアイテムが登場。カリフォルニア、ロサンゼルスのイングルウッドにある「ランディーズドーナツ」１号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32 フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板にアイアンマンが座ってドーナツを食べる名シーンを再現した。「アイアンマン」とウォーマシンがデザインされた『アイアンマン2』のキービジュアルを使用したスペシャルアイテムだ。

IRON MAN2/Randy's Donuts SWT BK \15,400(tax in)

IRON MAN2/Randy's Donuts SWT GY \15,400(tax in)

IRON MAN2/Randy's Donuts Tee BK1 \8,800(tax in)

IRON MAN2/Randy's Donuts Tee BK2 \8,800(tax in)

IRON MAN2/Randy's Donuts Tee BK2 \8,800(tax in)

展開店舗

FREAK’S STORE渋谷

東京都渋谷区神南1-13-1（03-6415-7728）

FREAK’S STORE京都

京都府京都市中京区寺町通三条下ル永楽町225番地（075-606-5242）

FREAK’S STOREラゾーナ川崎プラザ

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ 3F（044-874-8482） FREAK'S STORE MEN'S

+ANDY FREAK'S STORE

東京都新宿区新宿3-38-1新宿LUMINE EST B2F（03-6709-9699）

FREAK’S STOREららぽーと富士見

埼玉県富士見市山室1-1313ららぽーと富士見 2F（049-255-5315）

FREAK’S STOREテラスモール湘南

神奈川県藤沢市辻堂神台1-3-1テラスモール湘南 2F（0466-35-4100）

FREAK’S STORE梅田ルクアメンズ

大阪府大阪市北区梅田3-1-3LUCUA 7F（06-6151-1195）

FREAK'S STOREエスパル仙台

宮城県仙台市青葉区中央1-1-1エスパル仙台 東館 3F（022-792-3653）

FREAK'S STOREアミュプラザ博多

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1アミュプラザ博多 4F（092-260-3799）

FREAK'S STOREららぽーとTOKYO-BAY

千葉県船橋市浜町2-1-1ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F（047-404-6503）

FREAK'S STORE + ANDY FREAK'S STORE札幌ステラプレイス

海道札幌市中央区北5条西2丁目札幌ステラプレイス CENTER 2F（011-209-5338）

FREAK’S STORE軽井沢プリンスショッピングプラザ

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢軽井沢プリンスショッピングプラザ ニューイースト17・18（0267-31-5336）

公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」

ZOZOTOWN

ランディーズドーナツ渋谷代官山店

東京都渋谷区代官山町13-1 LOG ROAD DAIKANYAMA L2棟