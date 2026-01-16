¥Ò¥«¥ë¡¢ÅÔÆâ¤Ë37²¯±ß¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¡ÖËÍ£±¿Í¤Ç½»¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÈÆ±µï¡É¤¹¤ë¿ÍÊª¤âÌÀ¤«¤¹
¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ÅÔÆâ¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ö¡Ú½é¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡Û37²¯±ß¤Î²È¤òÇã¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÎÊó¹ð¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸»Ë¾å¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÃ´ÅöÄ¾Æþ¤Ë¸À¤¦¤È²È¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡£Åìµþ¤Ë37²¯±ß¤Î²È¤ò¥¬¥Á¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦·èºÑ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²Á³Ê¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖYouTuber¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤Ê¿¦¶È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½»¤à¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Î²È¤âÁ´Éô¶¯À©Âàµî¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»¦³²Í½¹ð¤¬Íè¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ²º¤Ê¶õµ¤Éº¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤â¤¦½Ð¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î²È¤â2Ç¯¤°¤é¤¤½»¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤ÄÂàµî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î½»Âð»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤Î²ÈÄÂ¤Ï330Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¤µ¤ó¤â²È·ú¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤è¤¦¤È¡£¤½¤â¤½¤â²ÈÄÂ¤òËè·î300ËüÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½ºß·úÀßÃæ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Îº£½»¤ó¤Ç¤ë¤³¤Î²È¡¢ÃÏ²¼¡¢»öÌ³½ê¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤ì¤Î2ÇÜ¤«¤é3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î¹¤µ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÍ1¿Í¤Ç½»¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æþ¹¾¤µ¤ó¤È¤â°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡£²¿Éô²°¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥µ¥à¥é¥¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥ºÂåÉ½¤ÎÆþ¹¾µðÇ·»á¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤ÏºòÇ¯12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢5·îËö¤Ë¡Ö¸òºÝ0Æüº§¡×¤Ë¤è¤ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¥¯¥é¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£