¡Ö¥·¥ó¡¦Åìµþ¤Î¸¼´Ø¸ý¡×¤Ø¤ÈÂçÊÑËÆ!? ÉÊÀî±ØÁ°¤Î¹ñÆ»¤Ç¡Ö2Ç¯´Ö¤Î2¼ÖÀþµ¬À©¡×¤Ä¤¤¤Ë³«»Ï¡ª ÃÏ²¼Å´±ä¿¡õ¶õÃæ¤Ë¾²
ÉÊÀî±ØÀ¾¸ý¤ÇÂçµ¬ÌÏµ¬À©¤¬³«»Ï
¡¡¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Îµ¯ÅÀ±Ø¤È¤Ê¤ëÉÊÀî±Ø¡£¤½¤Î±ØÁ°¤ò´Ó¤¯¹ñÆ»15¹æ¡ÊÂè°ìµþÉÍ¡Ë¤¬2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê2¼ÖÀþµ¬À©¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤ì¤Ï½ÂÂÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©¡ÛÂè°ìµþÉÍ¡È2¼ÖÀþµ¬À©¡É¤Î¾ÜºÙ °ìÂÎ²¿¤¬¤Ç¤¤ë!?¡ÊÃÏ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¼ÖÀþµ¬À©¤ÏÉÊÀî±ØÀ¾¸ý¤Ø¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÆîËÌÀþ±ä¿¹©»ö¤ä¡¢¹ñÆ»¾å¤Î²£ÃÇ¥Ç¥Ã¥¹©»ö¤Ê¤É¤Î´ðÈ×À°È÷¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤¢¤ë¾å²¼Àþ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢2¼ÖÀþ¤Ë¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£µ¬À©¶è´Ö¤Ï¹Á¶è¹âÎØ»°ÃúÌÜ¡Ê´Ä¾õ»Í¹æÀþ¸òº¹ÉôÉÕ¶á¡Ë¤«¤éÉÊÀî±ØÁ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÎØ»ÍÃúÌÜ¡ÊÈ¬¥Ä»³¶¶ÉÕ¶á¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó800m¡£2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹´üµ¬À©¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏSTEP1¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆ»¤Î¾å²¼Àþ¤òÉÊÀî±Ø´ó¤ê¡ÊÅìÂ¦¡Ë¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¡¢À¾Â¦¤Î¹©»ö¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÆ»¤òÀ¾Â¦¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¡¢ÉÊÀî±ØÁ°¹¾ì¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿±Ø´ó¤ê¤Î¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ìë´Ö¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþÄÌ¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î´ðÈ×À°È÷¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¾¸ý±ØÁ°¹¾ì¤Î¶¡ÍÑ¤Ï¡¢ËÌÂ¦ÉôÊ¬¤¬2028Ç¯ÅÙ¤«¤é2030Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½Äê¡£ÃÏ²¼Å´ÆîËÌÀþ¤Î³«¶È¤Ï2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÍ½Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥¢¤Î³«¶È»þ´ü¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸«ÄÌ¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤Î±ØÁ°¤¬ÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊÀî±ØÁ°¤òÄÌ¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÉ÷·Ê¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
