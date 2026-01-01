±ÊÌî²ê°êàÂåÌòáÇòÀÐÀ»¤ÎÁ¡ºÙ±éµ»¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼ ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÇàÂèÆó¤ÎÀî¸ý½ÕÆàá¤Ø
¡¡£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£½÷Í¥¡¦ÇòÀÐÀ»¡Ê£²£·¡Ë¤¬½é²ó¤«¤é¹¥±é¤ò¸«¤»¡¢É¾²Á¤Ï¥¦¥Ê¥®ÅÐ¤ê¤À¡£àÂèÆó¤ÎÀî¸ý½ÕÆàá¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¢¾®°ìÏº¡Ê½¨Ä¹¡Ë¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤Ç¡¢ÇòÀÐ¤Ï¾®°ìÏº¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ¾¤ò±é¤¸¤ë¡£½é²ó»ëÄ°Î¨¤Ï£±£³¡¦£µ¡ó¡¢Âè£²²ó¤Ï£±£²¡¦£²¡ó¤È¹â¤¤¿ô»ú¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¤Ï½é²ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè£²²ó¤Î¤¢¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Êª¸ì¤ÎÁ°È¾¡¢Ä¾¤Ë±ïÃÌ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¾®°ìÏº¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò²¡¤·»¦¤·¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ä¾¤Ï¡Ö»ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¾®°ìÏº¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¸åÈ¾¤Ç¡¢Ä¾¤Ï½Ë¸À¤ÎÆü¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¾®°ìÏº¤Î¤â¤È¤Ø¡£¤½¤Î¤È¤ÌîÉð»Î¤ËÂ¼¤¬½±¤ï¤ì¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼¤ò¸«¤Æ¡¢¾®°ìÏº¤ÏÀ¶½£¤Ø¸þ¤«¤¤Éð»Î¤È¤Ê¤ë·è°Õ¤·¡¢Ä¾¤Ë¡Ö¤ï¤·¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ï¤·¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¤Ï¡Ö»ä¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¾®°ìÏº¤Ê¤é¤¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤òÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¤³¤È¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é±éµ»¤¬¾å¼ê¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ä¾Ìò¤Ï¤â¤È¤â¤È±ÊÌî²ê°ê¤¬±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð±é¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇòÀÐ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ¯ÍÑ¤¬¥º¥Ð¥êÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÂåÌò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¡Ê£²£°Ç¯¡Á£²£±Ç¯¡Ë¤ÇÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤«¤éÀî¸ý¤ËµÞ¤¤çÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£Âç²Ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀî¸ý¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢£Ã£Í½÷²¦¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡ÖÇòÀÐ¤âà¤¤Ã¤«¤±¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ðá¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷Í¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂèÆó¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇòÀÐ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê»ëÄ°Î¨¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë