ÂçÃ«¤Ë¤Þ¤¿¾×·â¾ðÊó¡Öµ¬³Ê³°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜ¶È°Ê³°¤Ç¡Ä¡×¡¡Ìîµå¤É¤³¤í¤«À¤³¦No.1¤Î¡È15800000000¡É
ÂçÃ«¤ÎÉû¼ýÆþ¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¿·¤¿¤Ê¾×·â¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥³¡×¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉû¼ýÆþ¤¬Ç¯´Ö1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤éÀ¤³¦ÅªÂçÊª¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á´¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÀ¤³¦1°Ì¡×¤È¤Ê¤ë²÷µó¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö2025Ç¯ÈÇ¡¦À¤³¦¤ÇºÇ¤â²Ô¤°¥¢¥¹¥ê¡¼¥È100¿Í¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÁí¼ýÆþ¤Ï1²¯250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó162²¯±ß¡Ë¤ÇÁ´ÂÎ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1014²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçÈ¾¤¬¸åÊ§¤¤¡£µ»ö¤Ç¤âºòµ¨Ç¯Êð¤Ï250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÉû¼ýÆþ¤¬1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÉû¼ýÆþ1²¯¥É¥ë¡×¤ÎÂçÂæ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤ä¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Õ¥§¥Ç¥é¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¤é¸Â¤é¤ì¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ß¤¬ÅþÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå³¦¤Î2°Ì¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó11²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤¬¤¤¤«¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Áí¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬2²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó411²¯±ß¡Ë¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÁí³Û¤³¤½8°Ì¤À¤¬¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Î²Ô¤®¤Ç¤ÏÊÂ¤ßµï¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÍÞ¤¨¤ÆÄºÅÀ¤Ë¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¡¢¿ô»ú¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤â¡Ö·ÀÌó¶â¤¤¤é¤ó¤Íw¡×¡Öµ¬³Ê³°¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤È¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ãæ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜ¶È¤ÎÌîµå°Ê³°¤ÇÇ¯´Ö158²¯¤â¼ýÆþ¤¢¤ó¤Î¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
