¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¥¨ー¥É¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª ËÜÆü1·î15Æü¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï3·î18Æü¤Þ¤Ç
¡Ú¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù ¥¨ー¥É 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î15Æü～3·î18Æü 10·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê¡§27,500±ß
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢DMM Factory¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù ¥¨ー¥É 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò1·î15Æü¤è¤ê3·î18Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Á÷Í½Äê¤Ï10·î¡£²Á³Ê¤Ï27,500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢RPG¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æ¥È¥é¥é¥¤¥ó¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥æー¡×½êÂ°¤Î¡Ö¥¨ー¥É¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤ä´ã¶À¤Î¶âÂ°¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥Ä¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù ¥¨ー¥É 1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¾ÜºÙ»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§1/7¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó260mm ÀìÍÑÂæºÂÉÕ
(C)SHIFT UP CORP.