¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×USJ¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤¿ÃË¡¦¿¹²¬µ£¤Î¡È»×ÁÛ¡É¤È¡È½ÐÈ¯ÅÀ¡É
¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¨¡¨¡¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È·ë²Ì¡É¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£P¡õG¤ÇÏÓ¤òËá¤¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿USJ¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤äÃÏ°è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¿¿¹²¬µ£¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÅ·ºÍ¿ÀÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î³ëÆ£¤ò¡¢½ñÀÒ¡Ø¿¹²¬µ£¸ìÏ¿¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¢ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¿¹²¬µ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿¹²¬µ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¿¹²¬µ£¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤³¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
P¡õG¤Ç¥Þー¥±¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¤¿¸å¡¢·Ð±Ä´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿USJ¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢¤ï¤º¤«¿ôÇ¯¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£¡ÖV»ú²óÉü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢USJ¤ÎºÆ·ú¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤½¤¦´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢Åá¤òÀßÎ©¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿¹²¬¤ÎÂçµÁ¤À¤«¤é¤À¡£¥Í¥¹¥¿¥ê¥¾ー¥È¿À¸Í¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡¢À¾Éð±à¤æ¤¦¤¨¤ó¤Á¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¥¤¥Þー¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©ー¥ÈÅìµþ¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³°¿©¤Î´ÝµµÀ½ÌÍ¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥Ë¥Ã¥×¥ó¡¢¶âÍ»¤ÎÇÀÎÓÃæ¶â¥Ð¥ê¥åー¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ËÄ©¤ß¡¢¿Í¡¹¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ò³«¶È¡£¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢»ñËÜ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¶Ú¤È¸À¤¨¤ë¹â¤¤¥Ïー¥É¥ë¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿¹²¬¤Ï²Æì¤Î³èÀ²½¤ò¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ä©Àï¡×¤ÈÂª¤¨¡¢´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¿¹²¬¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬°Û¾ï¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÌÜÅª¤¬¼«¸Ê¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡Ö¸Ä¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ³×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¸ø¡×¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë»þ¡¢Ã£À®¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬Áý¤·¡¢¡Ö¿Ò¾ï¤Ê¤é¤¶¤ë»×¹Í¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¿¹²¬¤Î¤³¤¦¤·¤¿À³Ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²êÀ¸¤¨¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÄ¾¯´ü¤Ë¸«¤é¤ì¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤ÊÅ·ºÍ¿ÀÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¹²¬¤Î¿Í³Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤æ¤Þ¤Ì±Ä°Ù¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¼«¸Ê¤ÎÁÇ¼Á¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿»òÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¾ÃÈñ¼ÔÍý²ò¤ËÄ¹¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¥Þー¥±¥¿ー¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ö¤´¤óÂÀ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ
´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¼ê¤¬¤«¤«¤ë»Ò¤ò¡Ö¤´¤óÂÀ¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¿¹²¬¤Ï¿Æ¤«¤é¤â¶µ»Õ¤«¤é¤â¤½¤ÎÅµ·¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¿¹²¬¤Ï〝µ¬³Ê³°〞¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
À¸¤Þ¤ì¤Ï1972Ç¯10·î¡£Êì¤Î¼Â²È¤¬¤¢¤Ã¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¡¢1ºÐ¾å¤Î·»¤Ë¼¡¤°¿¹²¬²È¤ÎÂè2»Ò¤È¤·¤Æ»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡Ê¤½¤Î¸å¡¢5ºÐ²¼¤ÎËå¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ë¡£°é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸Î¶¿¤Ï°ËÃ°»Ô¤À¡£
Î¾¿Æ¤È¤âÊÝ¼éÅª¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ÎÉã¤Ï¼Ò¸òÅª¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢ÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÊì¤ÏÍ¥¤·¤¯Æâ¸þÅª¡£ÍµÊ¡¤Ê²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹²¬¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö»Í³Ñ¤¤²ÈÄí¡×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¸·³Ê¤ÊÉã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Î»Ø¿Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¸·¤·¤¤¤Û¤¦¤ò¼è¤ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£USJ¤Ë¤¤¤¿»þ¤â¡¢Åá¤òµ¯¶È¤·¤¿»þ¤â¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢¤Î·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë»þ¤â¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¸·¤·¤¤¤Û¤¦¤ò¼è¤ì¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¿¹²¬¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë¡Ö»Í³Ñ¤¤ÏÈ¡×¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹»Ò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÍðË½¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎ¼±Íß¤¬¤¢¤ê¡¢¼å¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ë¿´¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯¾å¤ËÍí¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¼µéÀ¸¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÃçºÛ¤ËÆþ¤ëÀµµÁ´¶¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¹²¬¤Ï¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£´è¸Ç¤ÊÀ³Ê¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ïµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö·ù¤Ê¤â¤Î¤Ï·ù¡×¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤ë¤¬¡¢´Á»ú¤ä»»¿ô¤Î¥É¥ê¥ë¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤¹°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ä¤ë¤Ê¤é¡¢Áë¤«¤éÈô¤Ó²¼¤ê¤¿¤Û¤¦¤¬¤Þ¤·¤À¡×¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¤¢¤ëÇ¯¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¶µ»Õ¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇµÙ¤ß»þ´Ö¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶µ»Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤êÃç´Ö¤òÍ¶¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥¸¥Üー¥ë¤ò¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¡£
¶µ»Õ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¤È¡¢¿¹²¬¤ò¸·¤·¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¡£¿¹²¬¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ýÅú¤¨¤·¤Æ¡¢¶µ»Õ¤ò¤µ¤é¤Ë·ã¹·¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡¿±ü°æ ¿¿µª»Ò
¿¹²¬µ£¸ìÏ¿¡¡ÌÀÆü¤Ïº£Æü¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë
±ü°æ¿¿µª»Ò
USJ¤ÎºÆ·ú¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¢Åá¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡¢¿©ÉÊ¡¢¶âÍ»¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÎÎ°è¤ÇÀ®²Ì¤òµó¤²¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÈá´ê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×³«¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¿¹²¬µ£»á¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ µÉ²»¤òÊú¤¨¤¿ÍÄ¾¯´ü¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤ÀP&G»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³«¶È½éÆü¤«¤éÍ½´ü¤»¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¨¡¨¡¡£´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¿¹²¬»á¤Ï¡¢²¿¤ò»Ù¤¨¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¿¹²¬»á¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµÏ¿¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿¹²¬»á¤Î¹Í¤¨Êý¤Î³Ë¿´¤È¸À¤¨¤ë¡ÖÌ¾¸À¡×¤òÃê½Ð¤·¡¢£±ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£ ¡Ö¥Ê¥¹¥Ó¤Ï¥Ê¥¹¥Ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËÀ¤³¦¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¡Ö¡ØÍß¡Ù¤³¤½¤¬¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Îº¬¸»¡×¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¿ô»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×――¿¹²¬»á¤¬È¯¤·¤¿66¤ÎÌ¾¸À¤ò¡¢¡ÖÀ¸¤Êý¡×¡ÖµÕ¶¤òÎÏ¤Ë¡×¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¡Ö¾¡¤Á¶Ú¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡×¤Î4¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹²¬»á¤ÎÅ¯³Ø¤ò°é¤ó¤ÀÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥Ò¥¹¥È¥êー¡¢¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Î¸½ºßÃÏ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼ýÏ¿¡£ ½¢³èÀ¸¤ä¿·¼Ò²ñ¿Í¡¢Å¾¿¦¤Ê¤É¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¡£ »Å»ö¤ä¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¿Í¡£ Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÄ©Àï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼î¶Ì¤Î¸ìÏ¿¡£