¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¡ÖGrok¡×¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¤Ø¡£X¤Î¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÌäÂê¡ÉÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹
À¤³¦¤Ç4ÈÖÌÜ¤Ë¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¹ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¬¡¢Grok¤ò°ì»þÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¥à¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ï¥Õ¥£¥É»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡ÖÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤ÎºîÀ®¤ä³È»¶¤Ï¡¢¿Í¸¢¤äÂº¸·¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤ò¿¼¹ï¤Ë¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤ÈÀ¯ÉÜ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´¼×ÃÇ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê2026Ç¯1·î14Æü¸½ºß¡Ë¡£
½êºßÃÏ¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëX¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éGrok¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Grok¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ©¸Â¤Ë½¾¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢VPN¤ò»È¤Ã¤Æ½êºßÃÏ¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÀßÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢Grok¤¬À¸À®¤·¤¿²èÁü¤ÏX¾å¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢Æ±¤¸¤¯VPN·ÐÍ³¤ÇGrok.com¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤â¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤ë¹ñ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â
¤³¤ÎÀ©¸Â¤¬ËÜÅö¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¤òÍýÍ³¤ËGrok¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜÂÐ±þ¤·¤¿ºÇ½é¤Î¹ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÆüËÜÈÇÊÔ½¸ÉôÃí¡§¤Î¤Á¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤âGrok¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò°ì»þÄä»ß¡Ë¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢EU¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤â¤Þ¤¿¡¢Grok¤Ë¤è¤ëÆ±°Õ¤Î¤Ê¤¤ÀÅª²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´ºº¤ä·Ù¹ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈóÆñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅª²èÁü¤Ë¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆ°¤¤ÎÌó1ÆüÁ°¤Ë¤Ï¡¢X¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯ÌäÂê¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Grok¤Ë¾®¤µ¤Ê»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢@grok¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤âX¾å¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ²èÁü¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Îµ¡Ç½¤ÏÍÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤ß¤¬»È¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Grok¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â²èÁüÀ¸À®¤¬°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Grok¤ò½ä¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¶ÛÄ¥
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¶á¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ²È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÈæ³ÓÅª¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½À¯¸¢¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤âÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¿ô¤ÏÀ¤³¦4°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ç¤âÀ¤³¦4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÄÌ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ê¤Ï¡¢X¤ò¾·ÂÔ¤·Grok¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦Í½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊÆGizmodo¤¬Grok¤Î¿Æ²ñ¼ÒxAI¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï±³¤ò¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤²óÅú¤Î¤ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÂ³¤¯¹ñ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«...¡£