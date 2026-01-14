「入る企業間違えた」大手入社1年目のリアルな悩みと“ポジショントーク”だった就活の反省
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
しゅんダイアリー就活チャンネルが、「【25卒の本音】「入る企業間違えた」大手新卒1年目がキャリアのプロにガチ相談」と題した動画を公開。大手人材会社に新卒入社したものの、わずか1年で転職を決意した25卒のY氏が、キャリアのプロであるトイアンナ氏に悩みを相談。体育会系の”ウェット”な社風に馴染めず、人と接する機会が少ないと考えマーケティング職への転職を望むY氏に対し、トイアンナ氏は「転職しても地獄は続く」と、職種選びにおける根本的な誤解を指摘した。
動画では、Y氏が現在の会社を選んだ就活時の軸と、入社後に感じたギャップを吐露。Y氏は就活時、「成長業界であること」や「社内でキャリアチェンジしやすいこと」を軸に企業を選んでいた。しかし、実際に入社すると、休日にチーム全員でバーベキューをするなど、「ザ・営業みたいな文化」が自身には「合わないな」と感じたという。
この経験から、Y氏はコミュニケーションの機会が少ないというイメージでマーケティング職への転職を希望。しかし、トイアンナ氏はこれを「大いなる誤解」と一蹴。「マーケティングはむしろコミュニケーションに命をかける仕事」であり、社内外の人間を説得するのがメインの仕事だと解説した。これにはY氏も「全然イメージと違う」と驚きを隠せない様子だった。
トイアンナ氏は、Y氏がコミュニケーション自体が苦手なのではなく、「ウェットなコミュニケーションスタイルが合わないだけ」だと分析。その上で、本当に見るべきは「社風」や「コミュニケーションスタイル」だとアドバイスする。説明会では話の内容だけでなく、社員の服装や喋る雰囲気から「ウェットかドライか」を見極めることが重要であり、それは「説明会に行かないと手に入らない情報」だと強調した。
職種ではなく、自分に合ったコミュニケーションスタイルを持つ会社を選ぶという新たな視点は、多くの就活生や若手社会人にとって重要な気づきとなるだろう。
