Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月14日は、量子ドット（QLED）技術による映像美とGoogle TVを搭載で主要な動画配信サービスを楽しめる、Xiaomi（シャオミ）のチューナーレステレビ「TV A Pro 75 2025」がお得に登場しています。

Xiaomi テレビ 75インチ Google TV 4K QLED 量子ドット 液晶テレビ ネット動画対応 Dolby Audio DTS-X MEMCテクノロジー 音声検索 VESA規格 Xiaomi TV A Pro 2025シリーズ 地上波受信なし 89,800円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

75インチQLEDがこの価格？ Xiaomiのチューナーレステレビ「TV A Pro 75 2025」が25％オフの過去最安値に！

75インチのQLED 4KパネルにGoogle TVを搭載した、Xiaomi（シャオミ）のチューナーレステレビ「TV A Pro 75 2025」が25％オフの過去最安値で販売中。価格と性能のバランスが際立つ1台の魅力をご紹介します。

最大の特徴は、量子ドット（QLED）技術を採用している点。広い色域と約10億色の表現力で、リビングルームでも息をのむような映像美を楽しめ、解像度3840×2160の4K Ultra HDディスプレイが、細部まで鮮明に映し出します。

ウルトラベゼルレスデザインにより、画面占有率が高く、リビングに置くだけで映像への没入感がアップ。

ディスプレイを点けると、画像の境界がほとんど感じられない臨場感あふれるビジュアルを体験できます。

Google TVを搭載し、動画視聴がとにかく快適

OSにはGoogle TVを搭載。YouTube、Netflix、Prime Videoなど主要な動画配信サービスをホーム画面からまとめて操作できます。

視聴履歴や好みに合わせたレコメンドも優秀で、リモコン操作だけで次に観る作品が見つかるのも嬉しいポイントです。

Xiaomi（シャオミ）のチューナーレステレビ「TV A Pro 75 2025」」は、75インチQLED 4KとGoogle TVを備えた完成度の高いモデルです。しかも今なら過去最安値で購入可能。大画面テレビをコスパ重視で選ぶなら、有力な選択肢になります。

なお、上記の表示価格は2026年1月14日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

