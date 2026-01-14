SR½ÂÃ«¡¦¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤¬¥É¥é1¸õÊä¡È»ë»¡¡É¡Ö³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡×ÀÖ´Ö¸¿Í¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡1·î13Æü¡¢¡ÖB¥êー¥°¥É¥é¥Õ¥È2026¡×¤ÎÁ´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¤¬¡¢»ØÌ¾¸õÊäÁª¼ê10Ì¾¤ò½¸¤á¡Ø¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ« Pre-Draft Workout 2026¡Ê¥×¥ì¥É¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç»ë»¡¤·¤¿¸½ÌòÁª¼ê¤Î¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡½é³«ºÅ¤ÎB¥É¥é¥Õ¥È¤¬2½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢1½äÌÜ1°Ì»ØÌ¾¸¢¤òÆÀ¤¿SR½ÂÃ«¤¬½é¤Î»î¤ß¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¹ñÆâ¤ÎÍË¾Âç³ØÀ¸¤òÎý½¬»ÜÀß¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢5ÂÐ5¤Î¥¹¥¯¥ê¥áー¥¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢1ÂÐ1¡¢2ÂÐ2¡¢1ÂÐ2¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤ò¾Ã²½¡£¥³ー¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÔÅÙ¡Ö¤³¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡×¡ÖÆÀ°Õ¤Ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤Æ¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÍ×Ë¾¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢³ÆÁª¼ê¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢SR½ÂÃ«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ù¥ó¥É¥é¥áÎéÀ¸¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ûー¥¥ó¥½¥ó¤â²ñ¾ì¤Ç»ë»¡¡£¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤Îý½¬²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ÊÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥É¥é1¸õÊä¤¬½¸·ë¤·¤¿¥×¥ì¥É¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡¡¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»²²ÃÁª¼ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÀÖ´Ö¡Ê¸¿Í¡ËÁª¼ê¤È¤«¤ÏÅì³¤Âç³Ø¤Î¸åÇÚ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯20ºÐ¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¥·¥åー¥È¤â¾å¼ê¤Ç¡¢Èà¤âÂç³Ø¤ò¼¤á¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥É¥é¥Õ¥È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SR½ÂÃ«¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¾¾²¬Î¼ÂÀ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¡È¥É¥é1¡É¤Ëµá¤á¤ëÁª¼êÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥×¥ìー¥äー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¥êー¥°¤ò¤±¤ó°ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤â¡ÖÆ²¡¹¤È¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡¢ÅÀ¿ô¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ì¤ëÁª¼ê¡¢°ì¿Í¤Ç¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¸å¥Áー¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡³«Ëë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÂçÉý¤Ê¹½Â¤²þ³×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëB¥êー¥°¡£¥Áー¥àÊÔÀ®¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ù¥ó¥É¥é¥á¤Ï¡ÖÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢1·î29Æü¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È¤Ë´üÂÔ¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤òÎý¤ë³Æ¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤Î¶ìÏ«¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¸õÊäÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖµÇ°¤¹¤Ù¤1²óÌÜ¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æº£¸å¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¢§SR½ÂÃ«¥×¥ì¥É¥é¥Õ¥È¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È»²²ÃÁª¼ê
·î²¬ô¦¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø4Ç¯¡¿PG¡Ë
ÄÍËÜÃÒÍµ¡ÊÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø4Ç¯¡¿PG¡Ë
´ä²°Íê¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø4Ç¯¡¿PG¡Ë
¿Ë´ÖÂçÃÎ¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø4Ç¯¡¿SG¡Ë
À¾Éô½¨ÇÏ¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø4Ç¯¡¿SG¡Ë
ÀÖ´Ö¸¿Í¡ÊÅì³¤Âç³Ø2Ç¯¡¿SG¡Ë
¿·°æ³Ú¿Í¡ÊÆüËÜÂç³Ø4Ç¯¡¿SG¡Ë
¾¾ÌîÍÚÌï¡ÊÀì½¤Âç³Ø4Ç¯¡¿PG¡¦SG¡Ë
¥Ü¥ó¥´¥¸¥í¥ó¡Ê¹ñ»Î´ÜÂç³Ø4Ç¯¡¿PF¡Ë
½©ÍÕÂÙµ±¡Ê¹¾¸ÍÀîÂç³Ø4Ç¯¡¿SG¡Ë
¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡á¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¥ó¥°
¡ã¥µ¥Ýー¥ÈÁª¼ê¡ä
°æ°ËÂó³¤¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø1Ç¯¡Ë¢¨SR½ÂÃ«¥æー¥¹½Ð¿È
µ´ß·¿ÂÀÏ¯¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø3Ç¯¡Ë¢¨SR½ÂÃ«¥æー¥¹½Ð¿È
¡ÚÆ°²è¡ÛÅì³¤Âç2Ç¯¡¦ÀÖ´Ö¸¿Í¤Î¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü