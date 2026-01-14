¡ØMinecraft¡ÙÉ÷¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹RPG¡ØHytale¡Ù¡¢»öÁ°¹ØÆþ¤Î¤ß¤Ç2Ç¯Ê¬¤Î³«È¯»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¡¡¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤â³«»Ï
¡¡Hypixel Studios¤ÎSimon¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¥²ー¥à¡ØHytale¡Ù¤Î2Ç¯Ê¬¤Î³«È¯»ñ¶â¤¬»öÁ°¹ØÆþ¤À¤±¤ÇÏÅ¤¨¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²ー¥à¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡ØHytale¡Ù¤ÏMinecraftÉ÷¤Î¸«¤¿ÌÜ¤È¼«Í³ÅÙ¤ò»ý¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈRPG¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥²ー¥à¤À¡£Hypixel Studios¤Ï¡¢Minecraft¤Î¥Þ¥ë¥Á¥µー¥Ðー¡ØHypixel Server¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Áー¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
¡¡¡ØHytale¡Ù¤Ï²áµî¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËRiot Games¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇã¼ý¤·¡¢2025Ç¯£¶·î¤Ë³«È¯Ãæ»ß¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÊÄº¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¸¢Íø¤ò¼è¤êÌá¤·µì³«È¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢ºÆ³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Éü³è·à¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢Í½Ìó¤Î¤ß¤Çº£¸å¤Î³«È¯¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´üÂÔÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï1·î13Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£³«È¯¼Ô¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥êー¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤â¤Þ¤ÀÁá´ü¤ÎÌ¤´°À®ÃÊ³¬¤Ë¤Ä¤¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë