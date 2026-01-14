¡ÚÃÓÈø ¿°ì¡Û¡ÉºßÎ±»ñ³Ê¡É¤ò¼º¤¤¡¢2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉÂµ¤¤ò¼£¤»¤Ê¤¤¡ÄÆñÌ±¤Î°ì²È¤¬¹ñ¤òÁê¼ê¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¡Ö°ÛÎã¤ÎºÛÈ½¡×
¡½¡½¡Ö¤³¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤·¤«ÃÎ¤é¤º¤Ë°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ò»ý¤¿¤ºÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¿Ê³Ø¤ä½¢Ï«¤ÎÆ»¤âÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤ÎÉÔ°Â¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÊª¸ì¤Î¼çÌò¤È¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤äÀ¯ºö¤òÀ°Íý¤·¤¿¥³¥é¥à¤â¼ýÏ¿¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Î¡Öº£¡×¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢ÃÓÈø ¿°ì¡Ø²¾ÊüÌÈ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡Ž¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ÎÉ¸Åª¡Ù¡Ê£²£¶Ç¯£±·î£²£²ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¡ÖÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿2ºÐ»ù...ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Î²ÈÂ²¤¬¡È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
Æ¨¤²±ä¤Ó¤¿Àè¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ì¿
Ì¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆñÌ±¤Ë¤ÏÎä¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÆñÌ±¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸þ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤à¤Ê¤¯¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÆñÌ±Ç§Äê¤Î¿³ºº·ë²Ì¤òÂÔ¤ÄÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î´Ö¡¢ÆüËÜ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇ÷³²¤«¤éÆñÌ±¤È¤·¤ÆÆ¨¤ì¤Æ¤¤¿¥µ¥ê¥à¡Ê32¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥µ¥ê¥à¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¥³¥ó¥´¤«¤éÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¬¡¢°ì²È¤Ï·ã¤·¤¤³°¹ñ¿ÍÇÓÀÍ±¿Æ°¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢Î¾¿Æ¤È¤âË½ÅÌ¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥ê¥·¥ã¤È¥µ¥ê¥à¤Î´Ö¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â³¤¤¤Æ2023Ç¯1·î¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¥«¥·¥à¤È¥é¥Õ¥£¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢2¿Í¤ÏÁá»º¤ÇÌ¤½Ï»ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÝ°é´ï¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¡¢1¥õ·îÈ¾¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Êú¤Ã¤³¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥¢¥ê¥·¥ã¤Ï¸À¤¦¡£
¤·¤«¤·´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥·¥à¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£À´ï¤Î·ÁÀ®°Û¾ï¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÔÄÇ¼À´µ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄ²¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÁÍ·ÂÉô¥Ø¥ë¥Ë¥¢¡£¥«¥·¥à¤ÎÀÔÄÇ¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËÇØ¹ü¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö2Ê¬ÀÔÄÇ¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¡¢Êâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥é¥Õ¥£¥¯¤Ï¡¢ÀèÅ·Åª¤Ê¼À´µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤¬È¯Ã£ÅÓ¾å¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏËè·î¡¢ÁÐ»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¾®»ù²Ê¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ê½Ñ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿Æü
2¿Í¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é°ì²È¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð»ºÍâ·î¤Î23Ç¯2·î¡¢¥¢¥ê¥·¥ã¤ÎÆñÌ±ÉÔÇ§Äê¤Î·ë²Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æþ´É¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤âÉÔµö²Ä¤È¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ê¥à¤âÆ±ÍÍ¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤ò¼º¤¤¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì²È¤Î¼ýÆþ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥´¤Î¾ðÀª¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ÐËå¤ÈÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á4¿Í¤òÊú¤¨¡¢°ì²È6¿Í¤É¤¦¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥ê¥·¥ã¡Ë
2²óÌÜ¤ÎÆñÌ±¿½ÀÁ¤â¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤Ä½Ð¤ë¤È¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¿Í»Ù±çÃÄÂÎ¤Î½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤·¤«¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÁ±°Õ¤ËÍê¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÊë¤é¤·¤À¡£
¥«¥·¥à¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°²½¡£Â¤ÎÉÕ¤±º¬¤ËÂç¤¤Ê¥³¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢1ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿24Ç¯¤ÎÁá½Õ¡¢¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ª¶â¤Ç¼ê½Ñ¤·¤¿¡£°å»Õ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤âµÞ¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À´ï¤Î·ÁÀ®°Û¾ï¤Î¼ê½Ñ¤ÎÍ½Äê¤òÆþ¤ì¡¢ÀÔÄÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âMRI¸¡ºº¤ÎÍ½Ìó¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡ÖÃ»¤¤´Ö¤Ë1ºÐ¤Î¥«¥·¥à¤Ë²¿²ó¤â¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼êÃÙ¤ì¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥«¥·¥à¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ê¥·¥ã¤Ï¸À¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤ÊÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯4·î¡¢Î¾¿Æ¤ËÂ³¤¤¤ÆÁÐ»Ò¤ÎÆñÌ±¿½ÀÁ¤¬ÉÔÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¡¢°åÎÅÈñ¤Î¸øÅª¤Ê¥«¥Ð¡¼¤â¼º¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é3³äÉéÃ´¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¤Ï2³äÉéÃ´¡Ë¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢²¿½½Ëü±ß¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¹âÅÙ¤Êµ¡´ï¤ò»È¤¦MRI¸¡ºº¤â¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÊë¤é¤¹¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬¤½¤ó¤Ê¤ª¶â¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥¢¥ê¥·¥ã¡Ë
Î¾¿Æ¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯¡¢¥«¥·¥à¤Î¼ê½Ñ¤ä¸¡ºº¤ÎÍ½Ìó¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£
¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥ê¥·¥ã¡£
¡Ö¿Æ¤È¤·¤ÆÌµÎÏ¤À¡¢¤È¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥µ¥ê¥à¤â¿°¤ò¤«¤à¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÍÄ¤¤ÁÐ»Òvs.¹ñ
¤À¤¬¡¢¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Æ¤Ð»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÀäË¾Åª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£É×ÉØ¤Ï¤¹¤°¤Ë°ÊÁ°¤«¤éÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÛ¸î»Î¡¦ÏÂÅÄ·Ã¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤ÈÃç´Ö¤ÎÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤Î¹¹¿·¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¹ñ¤Î·èÄê¤ò¡Ö°ãË¡¡×¤À¤È¤·¤ÆºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¹ñ¤Î·èÄê¤Ï¸í¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤¿¤á¤Ëº¬µò¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬1994Ç¯¤ËÈã½Ú¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¾òÌó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾òÌó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼é¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤ä¡¢¿Æ¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹¸¢Íø¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸Ì¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÊÝ¾ã¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Âè6¾ò¤Ç¡ÖÄùÌó¹ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ùÆ¸¤¬À¸Ì¿¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÍ¤Î¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡×¤ÈÌÀµ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÄùÌó¹ñ¤Ï¡¢»ùÆ¸¤ÎÀ¸Â¸µÚ¤ÓÈ¯Ã£¤ò²ÄÇ½¤ÊºÇÂç¸Â¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¡×¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢26¾ò¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ùÆ¸¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤«¤é¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ùÆ¸¡×¤¬¸¢ÍøÊÝ¸î¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£³°¹ñÀÒ¤«¤É¤¦¤«¡¢ºßÎ±»ñ³Ê¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¾òÌó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºßÎ±»ñ³Ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤òÌ¿¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡£ÏÂÅÄ¤Ï¸À¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤º¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑÉéÃ´¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Îã¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Î¡Ö°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¡×¤Ï»ö¼Â¾å¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í²ÈÂ²¤«¤é¤ÎSOS¤¬Áê¼¡¤°¡£»Ù±ç¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÃî»õ¤¹¤é¼£ÎÅ¤Ç¤¤ºÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤à»Ò¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÁÊ¾Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾òÌó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Ê¤¬¤éºßÎ±»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤º¡¢ÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ÎÂÕËý¤òÆÍ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯11·î¡¢²ÈÂ²¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ËºßÎ±»ñ³Ê¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¹ñ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¸¶¹ð¤Ï2ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¡£25Ç¯4·î15Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿2²óÌÜ¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¥¢¥ê¥·¥ã¤ÏÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥«¥·¥à¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤¬ÀÚ¤ì¡¢¸¡ºº¤ä¼ê½Ñ¤ÎÍ½Ìó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ÍèÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Õ¥£¥¯¤âÁá»º¤Î¤¿¤áÌÈ±Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼å¤¯¡¢¤¤¤Ä´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎÞ¤¬Ë¡Äî¤Î¾²¤Ë¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡£
¡Ö°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÏÌ²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¤ï¤¿¤·¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Ë¡Äî¤Î¸¶¹ðÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Î¥µ¥ê¥à¡£ËµÄ°ÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¥«¥·¥à¤È¥é¥Õ¥£¥¯¤¬»Ù±ç¼Ô¤ËÊú¤«¤ì¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÌÜ¤ÇÊì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÎÍÄ¤¤ÁÐ»Òvs.¹ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎºÛÈ½¡£¡Ö¼êÃÙ¤ì¡×¤òËÉ¤²¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ê¢¨³°¹ñ¿ÍÅö»ö¼ÔµÚ¤Ó²ÈÂ²¤ÏÃíµ¤Î¤Ê¤¤¸Â¤ê²¾Ì¾¡£·É¾ÎÎ¬¡£Åö»ö¼Ô¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ï¼èºà»þÅÀ¡£¡Ë
