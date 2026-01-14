ÍµÈ¡õ°½À¥¡õº£ÅÄ¤Î¡Ö¥¦¥½½¤¤»Ê²ñ¡×¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤Î¡ÖÉÔ¼«Á³¤ÊÉ¡¶Ú¤ÈÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¡×¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ø2025Ç¯¹ÈÇò¡Ù¡¡°ìÊý¤Ç¡ÈÄ°¤¹û¤ì¤¿¡É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï
¡¡2025Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤òÁ´ÊÔ4K¤Ç¸«¤¿¡£Á¯ÌÀ¤Ê²è¼Á¤Ç¤Þ¤ºÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤ÎÉÔ¼«Á³¤ÊÉ¡¶Ú¤ÈÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¡¢¾å¤À¤±°ÛÍÍ¤ËÇò¤¤»õ¤Í¡£²è¼Á¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤ä»Ü½Ñ¤ÎÎ®¹Ô¤È·¹¸þ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤¿¡£Ìµ¿è¤Ê½Ð¤À¤·¤À¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤è¡£
¡¡ºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Î¸ý¥Ñ¥¯³Ø·Ý²ñ¤¬ÈùÌ¯¤Ë¸º¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤²Î¼ê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ´°÷¤¬Ä°¤¹û¤ì¤ë¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏBE:FIRST¤ÈHANA¤À¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÄ¹¼Ü¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¦¤Ê¤ê¤È±ð¤á¤«¤·¤¤²ÎÀ¼¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷»Ò¤¬ºñ¼è¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤ÈËÜÊª»Ö¸þ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò²Î¤Ã¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤Ïµ¤¹ü¤ò´¶¤¸¤¿¡£¸ÄÀ¤ò¾Ã¤¹À©Éþ¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢µ»½Ñ¤Ï¸þ¾å¤·¤Ê¤¤·ÝÇ½Ê¸²½¤Î¡Ö½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤è¡£
¡¡°ìÊý¡¢Ç¯ÇÚ¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë²û¸Å¤Î¾ð¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎºæÀµ¾Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦¤½¤¦¡¢»ä¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤ÎÇ¯»Ï¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥¢¥¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê·Ý¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡£Ì¾ºî¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢´õÂå¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£µ×¡¹¤Îµ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÂ©·Ñ¤®¤Ë¡Ö¤ó¡©¡¡ÅÅÇÈ°¤¤?!¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë40Ç¯Á°¤Ø¡£¡Ö¼º°Õ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¤ËËÜÊª¤Î¥½¥¦¥ë¥·¥ó¥¬¡¼¸½¤ë¡ª¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£²û¤«¤·¤¤¤Ê¡£°ÊÁ°¤«¤é²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿´äºê¹¨Èþ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²áµî¤Î¹ÈÇò¤Î±é½Ð¤Ø¤Î¼öëÇ¤âÊ¹¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î²ÎÀ¼¤Ï¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î²»¸»¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤¦¤Ã¤¹¤é°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬À¸À®AI¤Ã¤Ý¤¤¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£²ÎÀ¼¤Ë¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤±¤É¤Í¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï4ÁÈ¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤ÏÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¥Ç¥å¥ª¤Ç¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»É¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤²¤ò´Þ¤ó¤À²Î»ì¤¬¹¥Êª¤Ç¤Í¡£¤Þ¤¿Vaundy¤â²ÎÀ¼¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¡£¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤ÊÅ·ºÍ¤Ï¡¢¶¨Ä´À¤È°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤òµá¤á¤ë¹ÈÇò¤ËÉÔ¸þ¤¤È»×¤¦¤¬¡¢ËèÇ¯½ÐÂ³¤±¤Æ°Û¤Ê¤ëÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£¥µ¥á¤Ë¾è¤Ã¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¥²¥¤¥ó¤ß¤¢¤ë¤Ò¤º¤ó¤ÀÀ¼¤Ï¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¦¤«ÊÆÄÅ¤Î¾Ð´é¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÉÂ¤Î¶ìÇº¤ò·Ð¤Æ¡¢Éüµ¢¤·¤¿¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»³¸ý°ìÏº¡¢ÇË´é°ì¾Ð¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¤è¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡ÖÄêÈÖ¤Î°Â¿´´¶¡×¤ò¡£»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶Ê¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤¤Ä¹¤¯¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡£¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤ÏÆüËÜ°ì½¸Ãæ¤µ¤ì¤Ê¤¤±é²Î²Î¼ê¡¢º£²ó¤â¥É¥ß¥Î¤È¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤Ç¯´Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥ï¥¤¥×Â¿¤·¡£½ãÎõ¤ÏÁðÄÅ¤«¤éÃæ·Ñ¡¢Åò¤â¤ß¤ÎÅòµ¤¤È¤·¤Ö¤¤Ç±Ç¤é¤º¡£¤ß¤ó¤Ê¶ìÏ«¿Í¤Ç¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Mrs.GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ï²ÎÀ¼¤â¾ì¤Î¤Ä¤«¤ßÊý¤â´°àú¤ÇÎ®¤Á¤ç¤¦¡¢ÎáÏÂ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤À¤È³Î¿®¡£
¡¡»Ê²ñ¤Ë¤Ï¶ì¸À¤ò¡£ÉÃÃ±°Ì¤Î¿Ê¹Ô¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢Åà¤Ã¤¿°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ÇÂæËÜÄÌ¤ê¤Î¤¦¤½½¤¤¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£º£¸å¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¡©
µÈÅÄ Ä¬¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¦¤·¤ª¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÉ¾ÏÀ²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀéÍÕ¸©¿Í¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£2010Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¤Æ¡ÖTV ¤Õ¤¦¡¼¤óÏ¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡Ê¢¨Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡£¼çÍ×¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ï¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2026Ç¯1·î15Æü¹æ ·ÇºÜ