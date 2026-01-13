【双子座】週間タロット占い《来週：2026年1月19日〜1月25日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月19日〜1月25日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『これからの行動を考えていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の良い所をどう活かして行くかを沢山考えるでしょう。周りの人達の役に立ちたいし、自分への評価もして欲しいと思います。色々と前向きなようです。仕事や公の場では狙ったものを狙ったように達成させることができます。周囲の人達は、ぞのおこぼれを欲しがっているでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
駆け引きをしたり背伸びをしている行動をとってしまうと、逆に自分のダメなところが出てしまうようです。有利に立とうとすると不利になってしまうでしょう。シングルの方は、欲しいものが沢山ある人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の希望を言い出せずにいます。
｜時期｜
1月19日 疎外感がある ／ 1月20日 勇気を振り絞る
｜ラッキーアイテム｜
夜景
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞