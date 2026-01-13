この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新型プレリュードは「走ってて気持ちいい車」！オーナーが語る加速とサウンド、ドライブモードによる乗り味の変化を徹底レビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【バケモノ燃費のスポーツカー!】新型プレリュード加速が気持ちイイ高速試乗! ナビ続報でわかった残念な点･運転支援･高速道路･乗り心地など評価! | Honda Prelude 2026」と題した動画を公開。納車から1ヶ月半が経過したホンダの新型プレリュードについて、オーナー目線での詳細なインプレッションを語っている。



ワンソクTube氏はまず、高速道路での合流加速をテスト。ドライブモードを「SPORT」、シフトを「S+」に設定しフル加速を試みると、「加速感はめちゃくちゃ気持ちいい」「音が気持ちいい」と、そのスポーティな走行性能を絶賛した。特に、CVTでありながら擬似的に有段変速を行う「S+モード」は、従来のCVT特有のフィーリングを解消し、ダイレクトな加速感をもたらすと高く評価している。



また、乗り心地についても言及。電子制御の可変ダンパーが搭載されており、「COMFORT」モードではマイルドに、「SPORT」モードでは引き締まった乗り味に変化することを報告。さらに、パワートレインやサスペンションなどを個別に設定できる「INDIVIDUAL」モードの存在も紹介し、走りの味付けの幅広さを伝えた。



一方で、ナビゲーションシステムには注意点も指摘。Googleマップを単体で利用するには、ホンダのコネクテッドサービス「Honda CONNECT」の基本パック（月額550円）に加え、「Googleアプリ/サービス専用通信プラン」（月額990円）への加入が必要であると解説した。音声操作の精度は「抜群」としながらも、高速道路のジャンクション案内などが国産ナビに比べて分かりにくい点をデメリットとして挙げている。



氏は、同車を「走ってて気持ちいい車」と総括。エクステリアデザインも高く評価しており、走行性能とスタイリングを重視するユーザーにとって、非常に魅力的な一台であると結論付けた。