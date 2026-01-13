この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、「【要警戒】信頼できない人の特徴7選／身近に潜む「いつかあなたを傷つける人」とは？」と題した動画を公開。人間関係の基礎となる「信頼」をテーマに、信頼できない人に見られる共通の行動パターンを解説した。



Ryota氏は冒頭で、「信頼できない人には、ある程度わかりやすい行動パターンがある」と指摘。その中でも特に重要な特徴として「嘘をつく、ミスを隠す」ことを挙げた。氏は、こうした行動の背景には、怒られたくない、自分の非を認めたくないといった自己防衛的な心理が働いていると分析する。ただし、ミスを報告すると犯人探しが始まるような職場環境では、自己防衛のために嘘をつかざるを得ない状況もあり、一概には言えない側面もあると補足した。それでも、ごく自然に嘘をついたり、自分の過ちを隠したりする人は、今後も同様の行動を繰り返す可能性が高いという。



次に、Ryota氏は「ルールを無視する」行動を挙げる。ここで言うルールとは、法律だけでなく、社会的な常識や暗黙の了解も含まれる。氏は、「飲食店でテーブルに足を置く」といった非常識な行動を例に挙げ、他者が不快に思うことを理解できない、あるいは意に介さない姿勢が信頼を損なう原因だと説明した。このような行動は、知識や経験の不足、あるいは自分本位な考え方に起因している可能性があるという。



さらに、「不誠実」であることも信頼できない人の特徴だとRyota氏は続ける。具体的には、約束を守らない、裏切り行為をするといった行動がこれにあたる。氏は、「誠実な人とは、分かりやすく、安心できる人」であると述べ、不誠実な行動は相手に「この人は何を考えているか分からない」という不安を与え、信頼関係の構築を根本から妨げると語った。



動画のまとめとして、Ryota氏は「信頼は人間関係の基本」であると強調。今回挙げた特徴は、誰にでも多少当てはまる部分はあるとしながらも、これらの行動を意識的に改めることで、より円滑な人間関係を築くことができると締めくくった。