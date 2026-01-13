目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramのストーリーズを更新。向井康二とのお茶目な自撮り動画を公開し、ファンの注目を集めている。

■目黒蓮＆向井康二が『SAKAMOTO DAYS』のアクションシーンを再現

動画は目黒が自撮りしたもので、「坂本ごっこしてます」というメッセージとともに公開された。

目黒と向井は揃いの黒ジャージ姿で向かい合い、目黒は黒髪をすっきりと横分けにし、向井はサングラスで前髪を上げたスタイル。

ふたりは、目黒が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のアクションシーンを再現しているかのように、「はっ」「ふっ」と声を出しながら、腕を構えたり距離を詰めたりと息の合ったやり取りを展開。目黒はときおり笑みを浮かべ、真剣さの中にも遊び心あふれる表情をのぞかせている。

動画終盤では、向井がジャージを脱ごうとした拍子にスマートフォンを落としてしまったのか、画面がぐるりと回転して暗転。そのまま動画は終了し、オチまで含めて微笑ましい内容となっている。

向井はこの投稿を自身のInstagramのストーリーズでシェアし、「やはり坂本は強い。。」とコメントを添えた。

仲の良さが伝わる動画に、ファンからは「坂本ごっこしてるめめこじかわいすぎ」「楽しそうでなにより」「仲良しだね」「愛おしい」「小学生みたいでわちゃわちゃしててかわいい」「最後ぐっちゃぐちゃで終わるのが最高」「ずっと観てられる」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット

Snow Man

