Razerと「エヴァンゲリオン」コラボが正式発表！ エヴァ2号機デザインのゲーミングデバイス全5モデルが登場
【Razer | EVANGELION エヴァ2号機 コレクション】 近日予約受付を開始予定 価格 Iskur V2 X：399.99ドル BlackWidow V4 TKL HyperSpeed：199.99ドル Kraken V4：199.99ドル Viper V3 Pro：179.99ドル Gigantus V2 XXL：39.99ドル
(C)khara
Razerは1月13日、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズとコラボレーションした「Razer | EVANGELION エヴァ2号機 コレクション」を正式発表した。近日予約受付を開始予定。
1月8日に予告されたRazerと「エヴァンゲリオン」のコラボが正式発表。同作に登場するエヴァ2号機の赤い装甲、戦闘スタイル、メカニカルディテールからインスピレーションを受け、ゲーミングチェア「Iskur V2 X」やゲーミングキーボード「BlackWidow V4 TKL HyperSpeed」、ゲーミングマウス「Viper V3 Pro」など、特別デザインの全5モデルがラインナップされる。
「Razer | EVANGELION エヴァ2号機 コレクション」はアジア太平洋地域限定で展開。Amazonや一部取扱店舗で近日予約受付を開始予定で、日本国内の販売情報は改めて発表される。
Razer Iskur V2 X - EVANGELION（EVA-02）Edition
Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed - EVANGELION（EVA-02）Edition
Razer Kraken V4 - EVANGELION（EVA-02）Edition
Razer Viper V3 Pro - EVANGELION (EVA-02) Edition
Razer Gigantus V2 XXL - EVANGELION (EVA-02) Edition
(C) 2026 Razer Inc. All rights reserved.