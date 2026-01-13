料理研究家のリュウジ氏（39）が11日に自身のYoutubeチャンネル『料理研究家リュウジのバズレシピ』に投稿した動画が物議を醸している。

発端となったのは、『いつのまにか15円になってたうまい棒食ってたらブチギレてしまいました』と題した人気の駄菓子・うまい棒をレビューする動画。リュウジ氏は同日、自身のXを更新し、《やべえ、今日の動画過去一番炎上してる》と反応し、動画が問題になっていることを認めた。

「リュウジさんが投稿したのは、うまい棒13種類を食べ比べするという企画です。以前からマクドナルドやセブンイレブンなどのメニューを“忖度なし”でジャッジしたり、カップ麺やめんつゆなどを商品別にどれが一番美味しいかの判定を行なっていたりしている人気シリーズ。毎回リュウジさんの他に2名ほどのメンバーと食べ比べを行い、リュウジさんだけの味覚に偏らない工夫がなされている名物企画でした」（WEBメディアライター）

リュウジ氏は同日、自身のXで《本日の動画がどれだけ荒れてるかというと普段との差がこれくらい 高評価率が75％を切ったのは初めてだ、取り返してまいります》とチャンネル平均の高評価率97.3％に対し、今回の動画が60.8％という結果になったスクショを添えて投稿。今回の“炎上”について、前出のWEBメディアライターは「動画に登場したスタッフの“駄菓子を試食する際の態度”が問題視されているようです」と理由を分析する。

「“辛いものが苦手”と語るスタッフは終始、どこか冷めた態度で味をコメントしていました。“牛タン塩味”というフレーバーに対しては食べた直後に“チッ”と舌打ちし、思わずリュウジ氏が“なんだお前は、文句あんの？”と諌めたものの、スタッフは“お菓子として考えたときに、酸味が嫌”とどこ吹く風でコメントを続けていました。

さらにスタッフは“とんかつソース味”に対して“もういらない、絶対食べたくない”と酷評。最後にはリュウジ氏も思わず“全部嫌いやんけ！ 誰だコイツ呼んだの！”とお手上げ状態でした。そんなスタッフの食べ物に対するリスペクトがない様子が“炎上”騒動となってしまったのだと思います」（前出・WEBメディアライター、以下同）

コメント欄では“リュウジは悪くなかった”との見方も多いが、いっぽうで批判的な声も見られた。

「試食スタッフの人選や、動画をアップする前の最終確認をする責任はリュウジさんにあり、本人もその点を認めて動画のコメント欄では《みんな本当にごめんなさい、プレミアム含めて全種類集めてメンバー変えてもっかいやりなおす 僕の人選ミスでした、責任は全て俺です》と謝罪しています。

’25年10月にリュウジさんは自身のXで“片親パン”という菓子パンのネットスラングに対して、呆れたという趣旨の投稿をしていました。料理に対する“リスペクトの欠けた発言”に厳しいリュウジさんだけに、今回の動画をアップしてしまった判断は、少々軽率だったかもしれませんね……」

動画のコメント欄には辛辣なコメントが並んでいた。

《こんなに駄菓子で不快な動画を作れるんだね》

《実際にどう思うかは個人の自由だが、これ観て楽しい気持ちになれる？》

《初めてだなこの不愉快さは。》

《嫌いな味が多い人のレビューって単純に不快だなって思ってしまった》

《味の好みは人それぞれだから苦手とか嫌いとかあると思うんだけどさ なんというかリスペクトを感じないんだよね… それが不快に感じるんだろうな…》

《炎上してるって見て視聴したけど本当に不快だった ここまで人を不快に出来るのはある意味才能ですね》

《好き嫌いあるのも味覚の違いがあるのは全然いいんだけど、言葉選びが悪すぎる…》