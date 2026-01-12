アーティストのちゃんみなが、SNSで大きな反響を呼んだ自身の結婚式の裏側や、多忙を極めた準備期間中にスタッフへ激怒したエピソードを明かした。

【動画】ちゃんみな、SNSで話題になった結婚式の様子（複数カットあり）

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月6日の放送回には、2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚し、同年11月に韓国で第1子となる女児を出産した、ちゃんみなが登場した。

番組冒頭、MCの横澤夏子と藤本美貴は、昨年SNSで話題となったちゃんみなの結婚式写真に注目。まるで「韓国ドラマのよう」と絶賛される豪華な写真に対し、ちゃんみなは「ライブ演出もしているので、私の演出が（一部）入っています」と、自らプロデュースに関わったことを明かした。

藤本から、多忙な中準備はどうしていたのか問われると、ちゃんみなは「スタッフさんにバチギレさせてもらって…」とコメント。1年半前から韓国で挙式するスケジュールを伝えていたにもかかわらず、仕事が詰まり、本来1ヶ月前に行うべき試食や装飾の打ち合わせ予定が挙式の10日前になってしまったという。そのため、無理やりスケジュールをこじ開けてもらったことを告白した。

人生に一度の晴れ舞台を完遂したちゃんみなだが、「もう2度と結婚式したくない」と本音を漏らしていた。