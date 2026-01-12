1月12日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、今年の新成人について意見を交わした。

去年のほぼ3倍、去年の総理大臣は…

寺島アナ「市場調査会社マクロミルが20歳を祝う成人式の対象となる男女500人から回答を得た調査で、成人式を今年迎える若者に日本の政治について尋ねたところ、5割以上が「期待できる」と答えたことが分かりました。これからの日本の政治について尋ねると、「期待できる」と答えた人は、前の年と比べておよそ2.7倍の56.6%となりました。「日本の未来が明るい」という回答も45.2%にのぼり、理由を自由記述で尋ねますと、「新政権への期待」などをあげる声が多かったといいます。マクロミルの担当者は社会の変化を肯定的に捉える姿勢が鮮明になったのではないか、このように話しています。上念さん、これはどうご覧になりますか。」

上念「2.7倍でしょう、去年のほぼ3倍ですよ。去年、総理大臣、誰やってたんでしたっけね」

寺島「いましたねぇ」

上念「そんなのよりは、まあ、全然評価されてると。さらに「日本の未来が明るい」って言ってる45.2%ってのは、1.6倍になってるらしいんですよ。だから高市さんの政策も評価されていると。やっぱり元気がないとね。元気があればなんでもできる、みたいな感じじゃないですか。元気がないのはダメですよ。国際会議でぼっちとか」

寺島「ああ、そうですね」

上念「そういうのはだめでしょっていうことだと思います」

寺島「その辺りも、だから若者は感じてるってことなんでしょうね」