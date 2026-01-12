《業績が悪いと「土曜会議」》ニデック「永守流経営」の末路…新ＣＥＯはいきなり「爆弾発言」【不正経理疑惑で創業者が辞任】

ニデック社で起きた「不正」

「ニデックでは、業績の悪い部門は対応案を検討する『日足会議』を毎日開くことが義務付けられていました。設定されている目標が高すぎるので、真っ当なやり方をしていたらとても達成できません。そのため、引当金の計上基準を緩くしたり、減価償却の開始時期を遅らせたり、ときには、まだ製品を納入していないのに検収の時期（売上）を前倒ししたこともあります」

ニデック社内での「不正経理疑惑」の実態について、自身の経験を元にこう語るのは、同社で経理・財務部門を担当した元役員だ。元役員が続ける。

「さらに、業績が悪い事業本部は毎週土曜日に創業者の永守重信氏との会議が設定されます。そこでは、『目標未達額の1・5倍分の案を何でもいいから出せ』などと永守氏から直接指示が出る。そして、その案の提出締め切りは翌日曜日の午前10時です。この時間までに具体策を提案することが求められた。ときには、その案に対し、永守氏から直接電話を受けたこともあります。それが相当なプレッシャーでした」

この「土曜会議」は日本だけでなく、海外の事業体に対してもなされる。さらに、こうした会議は平日にも頻繁に実施され、しかもすべて永守氏に合わせて日本時間で設定される。そのため、海外駐在員は、睡眠時間がろくに取れず、大きなプレッシャーもあって心を病む人も出ていたという。

元役員はこう続ける。

「グレーな会計処理は、リスクがあることを資料に記してオープンに説明したこともあったので、それを永守氏がまったく知らないはずはない」

経営トップの突然の辞任

「不正経理疑惑」で揺れるモーター大手のニデック（旧日本電産）は、'25年12月19日、創業者の永守重信・代表取締役グローバルグループ代表（81歳）が同日付で辞任したと発表。取締役会議長職も辞し、後任には岸田光哉社長兼最高経営責任者（CEO）が就いた。

永守氏は辞任に当たり、次のようなコメントを発表した。

「不正経理の疑義について、ニデックのこれまでの企業風土に問題があるといわれることがある。私は、創業者としてニデックを企業風土も含めて築き上げてきたが、ニデックの企業風土が云々と言うことで、世間の皆様方にご心配をおかけすることになった。この点、申し訳なく思っている。

ニデックの再生が最重要課題の今、私は、ニデックの経営から、身を引くことにした。今後のニデックの経営は、岸田社長にすべて委ねる。これで、ニデックは、しっかり再生できると信じている」（一部抜粋）

ニデックでは'25年夏以降、「不正経理疑惑」が複数発覚し、現在、会社から独立した第三者委員会が調査をしている。その途中での経営トップの突然の辞任は、この問題と無関係ではないだろう。

永守氏は、ソフトバンクグループ会長兼社長の孫正義氏や、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏らと並んで強大な権力と強烈な個性を持つ創業者として知られる。

今後上場廃止になる可能性も

その「カリスマ経営者」が辞任に追い込まれた背景にある「不正経理疑惑」とは一体、どのようなもので、同社でいま、何が起こっているのか。

ニデックは'25年9月3日、子会社のニデックテクノモータ傘下の中国浙江省にある関連企業で、値引きに相当する購買一時金が日本円で約2億円、不適切に処理されていた疑いがあると発表。また、他のグループ会社やニデック本体で、資産の評価減の計上時期を、経営陣の関与または認識の下で恣意的に検討していたと解釈できる資料が複数見つかったと発表した。

さらに9月26日には、ニデックを担当するPwC Japan有限責任監査法人が、'25年3月期の有価証券報告書（有報）に載せる連結財務諸表に対して「意見不表明」にすると発表。これは、有報の適正性を評価できない場合などの対応で、監査法人が決算に対してお墨付きを与えないことを意味する。

これを受け、東京証券取引所を傘下に持つ日本取引所グループ（JPX）が10月28日、ニデック株を有報に虚偽を記載した場合などに指定する「特別注意銘柄」としたことで、ニデック株はストップ安となった。

かつて粉飾決算で経営陣が責任を追及されたオリンパスや東芝も旧制度の「特設注意市場銘柄」に指定された。ニデックは今後、JPXに内部統制の改善計画を提出し、その審査が通らなければ上場廃止となる可能性がある。

突如飛び出した「爆弾発言」

ニデックはオイルショック元年の'73年、永守氏と仲間3人が裸一貫で創業。危機をバネに成長してきた。「すぐやる 必ずやる 出来るまでやる」が永守氏の経営者としてのモットーの一つ。「外部環境の変化を業績悪化の言い訳にしない。幹部は土日も休まず働き、どんな時でも短期的な収益を重視して業績を伸ばそうとするのが、永守氏の経営スタイルだった」と元役員は説明する。

こうした猛烈なやり方がニデックを世界的なモーター企業に育て上げた一方で、その猛烈な風土が一連の「不正経理疑惑」につながった可能性がある。そうした中、「爆弾発言」が飛び出したのは'25年11月14日だった。

「組織風土そのものを改革する」こう語ったのは、岸田社長だった。この日はニデックが'26年3月期中間決算を発表し、冒頭で「不正経理疑惑」について謝罪する中での発言だった。

決算は、車載事業関連での減損処理や損失引当金などで877億円を計上したことで大幅減益となった。

岸田氏は「短期的な収益志向はニデックの強みだったが、そこを改めないといけないとの問題意識もある。『すぐやる 必ずやる 出来るまでやる』に『必ず正しくやる』も付加する」とも述べた。この発言の背景について、ニデックの中堅社員は「『永守流経営』はもはや限界と公式の場で言わないと、世間や株主らから理解を得られない局面にある」と説明する。

後編記事『《永守重信の連絡にいつでも出られるよう風呂にも携帯》ニデック「不正経理疑惑」を招いたとんでもない社内事情』へ続く。

「週刊現代」2026年1月19日号より

