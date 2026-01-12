ほかの港で揚がったまぐろも”大間”と言って握る…寿司職人の目利きをブレさせるほどの「大間まぐろのネームバリュー」とは

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

丸々と太った脂たっぷりの上マグロ

そうした中でなぜ、大間のマグロが1番なのか――。科学的な根拠はないが、大間の漁業関係者によれば、「大間は本州最北端に位置し、眼前の津軽海峡は日本海と太平洋をつなぎ、黒潮や対馬海流、千島海流という3つの海流が流れ込む。豊富なプランクトンが注ぎ込まれる海域で、豊かな栄養を求めてほかの小魚も回遊する好漁場となっている。豊富な餌を求めて回遊してきたマグロが、冬場には丸々と太った脂たっぷりの上マグロになる。大間沖に勝る漁場は、ほかにない」と説明する。

さらに、大間のマグロが日本一という理由はほかにもある。それは、築地市場時代から培われた「ネームバリューの違い」である。

豊洲のように多くの漁港から来たマグロが並べられ、品定めを行う市場でなければ、各地で揚がるそれぞれのマグロの質を比較するのは難しい。そうした中で、知名度は「大間」が群を抜いている。

東京・渋谷区で人気の寿司店「おけいすし」では、かなり前から大間のマグロについて質の良さを感じ、寿司ダネとして仕入れてきた。店主の鈴木正志さんは「冬場になれば上マグロといえば大間。最高級マグロの代名詞だ。良いマグロの産地はいくつかあるが、客の中にはあまり知らない人もいる。だから仮に、ほかの港で揚がったマグロでも、「大間のマグロ」と言って握ると、客の酒も進むんだよね」とこぼす。

寿司屋や料理屋は大間を欲しがる

また、豊洲のマグロ専門仲卸は、「その日によって、大間産よりも質がいいと感じるマグロもあるが、やはり（仲卸）店に買いに来る寿司屋や料理屋は、大間を欲しがることが多い」と打ち明けながら、複雑な表情を浮かべる。

このように大間人気があまりにも突出しているため、競り人や寿司職人の目利きが必ずしも活かされないことがあるのだ。仕入れの際、大間よりも身質が良いとにらんだマグロがあっても、エンドユーザーである客は、目利きなど頭になく、最高級だと思っておいしく味わえればよいのだ。

仲卸などが、さまざまな漁港から運ばれるマグロを魚市場で吟味しながら、それぞれの目利きで判断しても、宝石や貴金属のように第三者が鑑定するわけではない。消費者である客はいくら食べ慣れていても、目利きとは無縁。ダイヤモンドや金の鑑定書に匹敵するのは、「大間まぐろ」のロゴが入った丸いステッカーなのかもしれない。

大間産でなくても、質の良いクロマグロの競り値は、それなりに張るだけに、最高級を売りにする寿司店などからすれば、大間のマグロに勝るネームバリューは、今のところ存在しない。したがって、目の前の大間産より質が良いと思えるマグロがあっても、簡単にほかのマグロを選べないほど、目利きがブレてしまうことがあるのだろう。

