Selenium¤Îºî¼Ô¤Ë¤è¤ëAI¤È¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¼«Æ°²½¡ÖVibium¡×
¥Ö¥é¥¦¥¶¼«Æ°²½¥Ä¡¼¥ë¤ÎSelenium¤ò³«È¯¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ï¥®¥ó¥º»á¤¬¿·¤¿¤ËAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ò¹â¤á¤¿¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥¶¼«Æ°²½¥Ä¡¼¥ë¡ÖVibium¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
VibiumDev/vibium: Browser automation for AI agents and humans
https://github.com/VibiumDev/vibium
Vibium - Browser automation without the drama
º£²ó¤ÏWindows 11¤ÇNode.js¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Î¼ê½ç¤ò»²¹Í¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Õ¥©¥ë¥À¤òºîÀ®¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½é´ü²½¤·¤Þ¤¹¡£
mkdir my-first-bot
cd my-first-bot
npm init -y
Vibium¤ònpm¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡£
npm install vibium
Ç¤°Õ¤Î¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÍÑ¥¹¥¯¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ötest.js¡×¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
const fs = require('fs')
const { browserSync } = require('vibium')
// Launch a browser (you'll see it open!)
const vibe = browserSync.launch()
// GIGAZINE¤òÉ½¼¨
vibe.go('https://gigazine.net')
console.log('Loaded https://gigazine.net')
// ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼èÆÀ
const png = vibe.screenshot()
fs.writeFileSync('screenshot.png', png)
console.log('Saved screenshot.png')
// ºÇ½é¤Îµ»ö¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯
const link = vibe.find('.content a')
link.click()
console.log('Clicked!')
test.js¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
node test.js
¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬µ¯Æ°¤·test.js¤Ëµ½Ò¤·¤¿¡ÖGIGAZINE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤òÉ½¼¨¤·¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Îµ»ö¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÎÆâÍÆÄÌ¤ê¤ÎÆ°ºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤òÊÄ¤¸¡ÖCtrl¡ÜC¡×¤Ç¼Â¹Ô¤òÄä»ß¤·¤Þ¤¹¡£
µ¯Æ°¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ëscreenshot.png¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
npm¤Ë¤è¤êvibium¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÍÑ¤ÎMCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Visual Studio Code¤ÎGitHub Copilot¤Î¾ì¹ç¡¢MCP¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀßÄêÍÑjson¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë°Ê²¼¤ÎÀßÄê¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
{
"servers": {
"vibium": {
"type": "stdio",
"command": "npx",
"args": ["-y", "vibium"]
}
}
}
ÀßÄê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÝÂ¸¸å¡¢Copilot Chat¤Î¥Ä¡¼¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¡£
vibium´ØÏ¢¤Î¥Ä¡¼¥ë°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¡Övibium¤òµ¯Æ°¤·¤Ægigazine.net¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬µ¯Æ°¤·¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³¸À¸ì¤Ë¤è¤ëÁàºî»Ø¼¨¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¸¡º÷Íó¤ËJavaScript¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¸¡º÷Íó¤Ç°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤ëcss¥»¥ì¥¯¥¿¤òÁÛÄê¤·¸¡º÷Íó¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÌ¤Îcss¥»¥ì¥¯¥¿¸õÊä¤«¤éÃµ¤¹¤È¤¤¤¦Æ°ºî¤¬·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤«¤ÎºÆ¸¡º÷¸å¡¢¸¡º÷Íó¤¬¸«¤Ä¤«¤êÆþÎÏ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤¬ÈóÉ½¼¨¤Î¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸¡º÷¥Ü¥¿¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¸¡º÷¤È¤¤¤¦¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÉ²Ã¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¸¡º÷¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡º÷·ë²Ì¥Ú¡¼¥¸¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Vibium¤ÎÆÃÄ§
¡¦JavaScript¤ª¤è¤ÓPython¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤êÆ³Æþ¤ä¼Â¹Ô¤¬´ÊÃ±
¡¦Model Context Protocol¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤êAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¼«Á³¸À¸ì¤Ç¤Î»Ø¼¨¤â²ÄÇ½
¡¦¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤Ï10MBÄøÅÙ¤Ç·ÚÎÌ
¡¦WebDriver Bidi¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÁàºî¤òÄ¾ÀÜÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤äÁÐÊý¸þÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶Â¦¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¤Ê¤ª¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë·Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤Ï¡¢Vibium¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖJavaScript¤ÎÃíÆþ¤äDOM¤ÎÁàºî¡¢¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î´Æ»ë¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤¼ÂÁõ¤ÇPlaywright¤Ë¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ä°Õ¸«¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó1¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥¯ÄøÅÙ¤Îµ¡Ç½¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó2¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡Ö´¶ÃÎ¡Ý»×¹Í¡Ý¼Â¹Ô¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£