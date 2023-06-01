¡ÖÀ¸³è¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¡¢Éã¤Ï°ÍÂ¸¾É¡×¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶ ¨¡ ¡ÖÎ¾¿Æ¤¬·ö²Þ¡¢¤É¤ó¤É¤ó°²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¼«¿È¤â¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À²áµî
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡¢¡È¥í¥Ã¥¯ÍÍ¡É¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¶þ¶¯¤ÊÂÎ¶í¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Ïー¥È¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£¼«¤é¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿À¸°é´Ä¶¤òÊÆ¤Ë¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊì¤ÈÉã¤Î´Ø·¸¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ç¡¢²Ð»³¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£¼«¿È¤â¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢ÁÄÉã¤«¤é3ÂåÂ³¤¯¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Î²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Îー¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤«¤é¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥È½£¹Ù³°¤Þ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç¹ñ¤¸¤å¤¦¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤Ï¡Ê¥×¥í¥ì¥¹»º¶È¤¬¡Ë³«Âó´ü¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ç¤·¤¿¡£100Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸¤±Ê¤é¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢Éã¤Ï°ÍÂ¸¾É¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤òÄü¤á¡¢°¦¤¹¤ëÃËÀ¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÊì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà½÷¤Ï¼«Ê¬¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉã¤¬Æâ¤Ê¤ë°Ëâ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢´Ø·¸¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤¬·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤É¤ó¤É¤ó°²½¤·¤Æ¤¤¤¯·ö²Þ¤ÎÍÍ»Ò¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
Ê£»¨¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¼«»¦Ì¤¿ë¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¡¢¼«¿È¤â¤¦¤ÄÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²áµî¤Ë¤â¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¤Íè¤òÀä¤¿¤ì¡¢¤É¤óÄì¤Ë´Ù¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¾¡¤È¤¦¤È¤·¤¿ÂÎ¸³¤â¤Ä¤Ö¤µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥¿ー¤Ø¤È¾º¤êµÍ¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£2026Ç¯5·î15Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·ー¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î³ÊÆ®²È¥Þー¥¯¡¦¥±¥¢ーÌò¤ò±é¤¸¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È·Ï±Ç²è¤Îµ¤±Ô¥Ù¥Ëー¡¦¥µ¥Õ¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÃæÆÇ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤òÁÓ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¥µ¥Õ¥Ç¥£¤ËÅÁ¤¨¡¢¥µ¥Õ¥Ç¥£¤â¤Þ¤¿Æ±ÍÍ¤Î³ëÆ£¤ò·Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¸ß¤¤¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò³Î¤«¤á¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ç¸«¤»¤ë¹ë²÷¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤â¥¿¥Õ¥¬¥¤Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡£¤·¤«¤·¡Ø¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Þ¥·ー¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë¼«¤é¤Î¶ìÄË¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ë½é¤á¤ÆÂÐÖµ¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¤â²òÊü´¶¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤òºî¤ë»þ¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁªÂò¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ËèÆü¡¢Á´¤Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°ìÀÚ¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¥·¥êー¥º´°·ëºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¸¥å¥Þ¥ó¥¸¡ÙºÇ¿·ºî¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ÎÍÛµ¤¤Ê»Ñ¤â¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤¤²áµî¤òÎ¨Ä¾¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òÌþ¤·¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
