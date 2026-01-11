フリーマンは2大会連続でWBCに出場していた

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、“国民的ヒーロー”が参加を見送る形となった。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手がカナダ代表を辞退すると、地元放送局「スポーツネット・カナダ」のシー・ダビディ記者が伝えた。カナダファンは「彼が必要だった」「もうノーチャンスだ」と肩を落としている。

ダビディ記者は10日（日本時間11日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「カナダにとって厳しいWBCニュースだ。フレディ・フリーマンが個人的な理由で辞退することになった。ドジャースのスターは過去2回のWBCに出場した」と綴り、フリーマンの辞退を伝えた。

両親がカナダ出身で36歳のフリーマンは、過去2大会連続でカナダ代表として出場した。今大会も主砲として期待されていたが、2024年のシーズン終盤で痛めた右足首のコンディションに不安が残り、2年連続のワールドシリーズの激闘で蓄積した疲労もあり、辞退を余儀なくされたのかもしれない。

9度のオールスター選出を誇り、ワールドシリーズ制覇とシルバースラッガー受賞も3回ずつ。通算2431安打＆367本塁打の2020年MVP不在が与える影響は計り知れない。過去大会でなかなか結果が出せていないカナダ代表とあって、主砲不在に「衝撃だ」「フリーマンがいないなんてそんな……」「厳しいな」「Noooooo」「今回もダメそうだ」と落胆の声が広がった。

それでも、ネイラー兄弟など野手は粒揃いな顔ぶれで、投手陣がうまく集まれば面白いチームでもある。フリーマン不在の逆風を跳ね返せるか注目だ。（Full-Count編集部）