【殿堂入り】クックパッドで人気！外サクッ、中しっとりの「鶏むね肉のクリスピー唐揚げ」

みんな大好き「唐揚げ」をむね肉でおいしく

食卓に上がると家族みんなが嬉しい気持ちになる鶏の唐揚げ。たくさん食べたい時は、リーズナブルな鶏むね肉で作りたくなりますが、パサつきが気になることも。今回はむね肉なのにジューシーに仕上がる、殿堂入りの唐揚げレシピをご紹介します。

つくれぽ2,800件超の人気レシピ「✽鶏むね肉のクリスピー唐揚げ✽」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：片栗粉をまんべんなく付ける！



ポイント2：揚げすぎに注意！



鶏むね肉に下味をつけた後、片栗粉をまんべんなくまぶします。揚げ油を熱している間にしばらくおき、肉と片栗粉をなじませてください。むね肉は火が通りやすいので、揚げすぎないように見守りましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「簡単にできておいしい！また作ります」「むね肉なのにやわらかくてジューシー、衣がカリッとしておいしかったです」といった声がたくさん届いています。

サクサクの衣とむね肉のしっとり食感で、リピーターも多い唐揚げレシピ。冷めてもおいしいから、お弁当にもぴったりです。むね肉でおいしい唐揚げを作りたい時に、ぜひレシピを参考にしてくださいね。

（TEXT：菱路子）

