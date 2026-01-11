谷間メイクが進化！ツーハッチ「Leeneシリーズ」新色をチェック

補正力とデザイン性を両立したインナーブランド「tu-hacci(ツーハッチ)」の人気Leeneシリーズから、《フルールシャワーカシュクールブラ》の新色が登場します。自胸を活かしながら、無理なく美しい谷間を演出できると話題の一着に、女性らしいニュアンスカラーが仲間入り。繊細なレースと計算された設計で、毎日の下着選びが楽しくなる注目アイテムです♡

自然な谷間を叶える設計美

フルールシャワーカシュクールブラは、レースを交差させたカシュクールデザインが特徴。バストを中心へ寄せるL字構造により、締め付け感を抑えながらくっきりとした谷間メイクを叶えます。

さらにカップ裏には伸びにくい生地を採用し、デコルテをふっくらとリフトアップ。長時間着用してもワイヤーのくい込みやカップの浮きが気になりにくいのも魅力です。

脇高設計で後ろ姿も美しく

脇高ボーンと幅広のサイドベルト、U字バック設計により、脇や背中に流れがちなムダ肉をしっかりホールド。段差を抑えてすっきりとしたシルエットへ導きます。

補正ブラでありながら、バックベルトまで贅沢に施された刺繍レースが高級感を演出し、見えない部分まで気分を高めてくれる一着です。

新色追加で全11色展開

オンラインサイトで大人気の9色に加え、新たに「ペールグレー」「ピンクベージュ」の2色が登場。ベーシックから華やかまで幅広いカラーバリエーションで、気分やシーンに合わせた選択が可能です。

《Leene》フルールシャワーカシュクールブラ&ショーツは、サイズA70～G75まで展開し、価格は4,380円～。

チャコールグレー、ブラック、グレイッシュブルー、グレージュ、プラム、スモークピンク、テラコッタ、ライラック、ブルーグレー、ペールグレー、ピンクベージュの全11色です。

毎日に寄り添う華やぎインナー

補正力だけでなく、レースの美しさや着心地にもこだわったLeeneシリーズは、大人女性の毎日にそっと自信を添えてくれる存在。新色の登場で、さらにコーディネートの幅が広がります♪

特別な日だけでなく、何気ない日常にも取り入れたくなる一着で、自分らしいバストメイクを楽しんでみてはいかがでしょうか♡